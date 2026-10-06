Mutual Fund Tips: स्मॉल कैप की तेजी ने बिगाड़ दिया पोर्टफोलियो का संतुलन? जानिए कब करें रीबैलेंसिंग

SIP Investment: छोटे शेयरों ने पिछले एक साल में बड़े शेयरों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में कई एसआईपी निवेशकों के मन में सवाल उठ रहा है कि अब स्मॉल कैप फंड्स में निवेश जारी रखा जाए या नई एसआईपी लार्ज कैप फंड्स की तरफ मोड़ दी जाए। एक्सपर्ट्स की मानें तो सिर्फ बाजार की हालिया परफॉर्मेंस को देखकर एसआईपी रोकना या निवेश की रणनीति बदलना सही कदम नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स की तेजी के कारण आपके पूरे पोर्टफोलियो का संतुलन बिगड़ गया है? अगर ऐसा हुआ है तो पोर्टफोलियो को दोबारा तय अनुपात में लाने की जरूरत पड़ सकती है।