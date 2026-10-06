Stock Market Today: प्राइवेट बैंकों के शेयरों में खरीदारी से उछला मार्केट, जानिए कहां-कहां देखी जा रही तेजी

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को भी बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 126 अंक की बढ़त के साथ 72,508.05 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर यह 0.17 फीसदी या 121 अंक की बढ़त के साथ 72,499 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.32 फीसदी या 74 अंक की बढ़त के साथ 22,629 पर ट्रेड करता दिखा।