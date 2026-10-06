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Stock Market Today: प्राइवेट बैंकों के शेयरों में खरीदारी से उछला मार्केट, जानिए कहां-कहां देखी जा रही तेजी

Share Market News: शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी निफ्टी प्राइवेट बैंक में देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी मेटल में भी तेजी देखने को मिली।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Oct 06, 2026

Stock Market Today

शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को भी बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 126 अंक की बढ़त के साथ 72,508.05 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर यह 0.17 फीसदी या 121 अंक की बढ़त के साथ 72,499 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.32 फीसदी या 74 अंक की बढ़त के साथ 22,629 पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 16 शेयर हरे निशान पर और 14 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक तेजी ट्रेंट में 9.47 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचयूएल, रिलायंस, इंडिगो और टाटा स्टील के शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। इससे इतर टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन और इन्फोसिस में गिरावट देखने को मिली।

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Updated on:

06 Oct 2026 09:48 am

Published on:

06 Oct 2026 09:38 am

Hindi News / Business / Stock Market Today: प्राइवेट बैंकों के शेयरों में खरीदारी से उछला मार्केट, जानिए कहां-कहां देखी जा रही तेजी

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