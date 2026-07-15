‘तुम अभी तक जिंदा हो?’ तमिलनाडु में लंच न लाने पर पति ने पहले घर में गोदा, फिर अस्पताल के ICU में घुसकर पत्नी को मार डाला

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान 36 साल की कविता के रूप में हुई है, जो धीरन नगर की रहने वाली थी। उसका पति संतोष कुमार उर्फ ​​मूर्ति (40) शहर के मिलागुपाराई इलाके में एक बिरयानी की दुकान पर काम करता था। इस दंपति के दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं। मिली जानकारी के अनुसार, कविता रोजाना अपने पति के लिए उसकी दुकान पर दोपहर का खाना लेकर जाती थी। मंगलवार को किसी कारणवश वह खाना लेकर नहीं पहुंच पाई और उसने पति को इसकी सूचना भी नहीं दी। इस बात से आगबबूला होकर संतोष शाम को घर पहुंचा और पत्नी से झगड़ने लगा। बहस इतनी बढ़ गई कि उसने धारदार हथियार से कविता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और फरार हो गया।