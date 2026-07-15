15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

‘तुम अभी तक जिंदा हो?’ तमिलनाडु में लंच न लाने पर पति ने पहले घर में गोदा, फिर अस्पताल के ICU में घुसकर पत्नी को मार डाला

Trichy hospital murder case: तमिलनाडु के त्रिची में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात: समय पर लंच न लाने से नाराज पति संतोष कुमार ने पहले घर में पत्नी कविता पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया, फिर इलाज के दौरान निजी अस्पताल के आईसीयू (ICU) में घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Imran Ansari

Jul 15, 2026

Trichy hospital murder case

फिर अस्पताल के ICU में घुसकर पत्नी को मार डाला, फोटो- AI

husband kills wife in Trichy hospital: तमिलनाडु के त्रिची (तिरुचिरापल्ली) से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक सिरफिरे पति ने महज इसलिए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह समय पर उसका लंच (दोपहर का खाना) लेकर नहीं आई थी। खौफ की हद तो तब पार हो गई जब पति ने पहले उसे घर में चाकुओं से गोदकर लहूलुहान किया और जब पत्नी बच गई, तो उसने अस्पताल के भीतर घुसकर उस पर दोबारा हमला कर उसकी जान ले ली।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान 36 साल की कविता के रूप में हुई है, जो धीरन नगर की रहने वाली थी। उसका पति संतोष कुमार उर्फ ​​मूर्ति (40) शहर के मिलागुपाराई इलाके में एक बिरयानी की दुकान पर काम करता था। इस दंपति के दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं। मिली जानकारी के अनुसार, कविता रोजाना अपने पति के लिए उसकी दुकान पर दोपहर का खाना लेकर जाती थी। मंगलवार को किसी कारणवश वह खाना लेकर नहीं पहुंच पाई और उसने पति को इसकी सूचना भी नहीं दी। इस बात से आगबबूला होकर संतोष शाम को घर पहुंचा और पत्नी से झगड़ने लगा। बहस इतनी बढ़ गई कि उसने धारदार हथियार से कविता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और फरार हो गया।

सास को फोन कर दी जानकारी

वारदात के बाद संतोष ने अपनी सास को फोन किया और ठंडे दिमाग से कहा कि उसने कविता को चाकू मार दिया है, और फोन काट दिया। घबराई मां जब तुरंत बेटी के घर पहुंची, तो कविता खून से लथपथ पड़ी थी। उसे फौरन उरैयूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अस्पताल के बेड पर पूछा- 'क्या तुम अभी भी जिंदा हो?'

हैवानियत का दूसरा दौर मंगलवार देर रात अस्पताल में देखने को मिला। इलाज करा रही कविता को लगा कि उसका पति शायद पछतावे में उससे मिलने आया है। लेकिन संतोष के सिर पर खून सवार था। वह छिपाकर लाया हुआ धारदार हथियार लेकर सीधे उसके वार्ड में दाखिल हुआ। कविता को जिंदा देख उसने गुस्से में चिल्लाकर पूछा- 'तुम अभी तक जिंदा हो?' और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अस्पताल के बेड पर ही कविता के पेट में एक के बाद एक कई वार कर दिए। अस्पताल परिसर के भीतर ही कविता ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया।

आरोपी पति गिरफ्तार, जांच जारी

अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना उरैयूर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थान पर हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

गौहत्या बैन मामले में विजय सरकार को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC के आदेश पर लगाई रोक

ये भी पढ़ें
Cow slaughter ban Supreme Court, Madras High Court judgment

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

Updated on:

15 Jul 2026 04:07 pm

Published on:

15 Jul 2026 04:01 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / ‘तुम अभी तक जिंदा हो?’ तमिलनाडु में लंच न लाने पर पति ने पहले घर में गोदा, फिर अस्पताल के ICU में घुसकर पत्नी को मार डाला

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

वियतनाम नौका हादसा : 10 पर्यटकों में से 5 के शव तमिलनाडु लाए गए, गम में डूबे परिजन

Vietnam Boat Accident
चेन्नई

गौहत्या बैन मामले में विजय सरकार को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC के आदेश पर लगाई रोक

Cow slaughter ban Supreme Court, Madras High Court judgment
राष्ट्रीय

पत्नी ने दूसरे शख्स के साथ रहने के लिए छोड़ा घर, तो पति ने करंट लगाकर दो बच्चों समेत खुद की जान ली

Tamil Nadu Crime News
क्राइम

We The Leaders : जब संगठन की सदस्य संख्या 50 लाख हो जाए समझ लेना जनता हमें बुला रही है : अन्नामलै

We the leaders
समाचार

पत्नी ने छोड़ा घर, पिता ने बिजली के तार से बांधकर दो बच्चों की कर दी हत्या, उसी तार से खुद की भी ले ली जान

Kerala Crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.