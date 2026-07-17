Punjab News: युवतियों की खरीद-फरोख्त का मामला गरमाया, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए

गौरतलब है कि इससे पहले मोहाली के एक निजी दफ्तर में युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, मृतका डिंपल और आरोपी हरविंदर पहले साथ काम करते थे और दोनों के बीच पहले दोस्ती, फिर प्रेम संबंध थे। रिश्ता टूटने के बाद दोनों में विवाद चल रहा था। ऑफिस में कहासुनी के दौरान हरविंदर ने डिंपल पर कई वार कर दिए। बाद में उसने खुद को भी घायल कर लिया। डिंपल की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी।