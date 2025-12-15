मैच के दौरान मैदान में घुसकर बदमाशों ने इस खिलाड़ी को मारी गोली, बड़े गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

पंजाब के मोहाली के सोहाना में कबड्डी मैच से पहले हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें कबड्डी प्लेयर राणा बालाचौरिया की मौत हो गई। इस घटना से खिलाड़ियों और दर्शकों में दहशत पैदा हो गई। दरअसल, अज्ञात हमलावर मैुदान में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे खिलाड़ी राणा बालाचौरिया को सिर में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उन्होंने फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।