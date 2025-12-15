15 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

मैच के दौरान मैदान में घुसकर बदमाशों ने इस खिलाड़ी को मारी गोली, बड़े गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

यह घटना शाम 5.30 बजे सेक्टर- 82 के एक मैदान में हुई, जहां कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि मैच चल रहा था, तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी।

2 min read
Google source verification

मोहाली

image

Ashib Khan

Dec 15, 2025

Rana Balachauria,Rana Balachauria shooting,

गोलीबारी में कबड्डी प्लेयर राणा बालाचौरिया की हुई मौत (Photo-X)

पंजाब के मोहाली के सोहाना में कबड्डी मैच से पहले हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें कबड्डी प्लेयर राणा बालाचौरिया की मौत हो गई। इस घटना से खिलाड़ियों और दर्शकों में दहशत पैदा हो गई। दरअसल, अज्ञात हमलावर मैुदान में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे खिलाड़ी राणा बालाचौरिया को सिर में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उन्होंने फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 

सेक्टर-82 के मैदान में हुई घटना

बता दें कि यह घटना शाम 5.30 बजे सेक्टर- 82 के एक मैदान में हुई, जहां कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि मैच चल रहा था, तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद खिलाड़ी और दर्शक जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। गोलीबारी की आवाज मैच की लाइव रिकॉर्डिंग में भी कैद हो गई।

हमलावरों ने चलाई 12 गोलियां

शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर दर्शक बनकर खिलाड़ियों के करीब पहुंचे और सेल्फी लेना चाहते थे।  बताया जाता है कि हमलावरों ने भागने से पहले लगभग 12 गोलियां चलाईं। शुरुआत में गोलियों की आवाज को लोगों ने पटाखे समझ लिया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि गोलीबारी हुई है, मैदान में दहशत फैल गई। 

पुलिस उपाधीक्षक के जाने के बाद हुई गोलीबारी

बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक एचएस बाल थे। दरअसल, उनके कार्यक्रम स्थल से जाने के कुछ समय बाद ही बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं पंजाबी गायक मनकीरत औलख भी टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे थे, लेकिन घटना की जानकारी मिलने के बाद वापस लौट गए।

गैंगस्टर डोनी बल ने ली जिम्मेदारी

इस घटना की जिम्मेदारी गैंगस्टर डोनी बल ने एक पोस्ट के जरिए मर्डर की ज़िम्मेदारी ली है, जिसके ज़रिए उसने दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का बदला लेने का दावा किया है।

गैंगस्टर्स ने पोस्ट में क्या लिखा?

पोस्ट में लिखा है, “मैं, डोनिबल, सगुनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खाबे, प्रभदासवाल और कौशल चौधरी, आज मोहाली में कबड्डी कप के दौरान राणा बालाचौरिया की हत्या की ज़िम्मेदारी लेते हैं। यह आदमी (राणा) हमारे एंटी-पीपुल जग्गू और लॉरेंस के टच में था।”

पोस्ट में आगे लिखा है, “उसने सिद्धू मूसेवाला के कातिल के लिए रहने की जगह दी और खुद उसकी देखभाल की। ​​आज राणा को मारकर हमने अपने भाई सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला ले लिया है। यह काम हमारे भाई मक्खन अमृतसर और डिफॉल्टर करण ने किया है।”

10 दिन पहले ही हुई थी राणा बालाचौरिया की शादी

राणा बालाचौरिया का पूरा नाम कंवर दिग्विजय सिंह है। राणा की शादी करीब 10 दिन पहले हुई थी। उन्होंने 20 अगस्त 2025 को अपने सोशल मीडिया पर सगाई की यह फोटो पोस्ट की थी। कबड्डी प्लेयर होने के साथ-साथ उन्हें एक्टिंग का भी शौक था। 

Updated on:

15 Dec 2025 09:45 pm

Published on:

15 Dec 2025 09:05 pm

Hindi News / National News / मैच के दौरान मैदान में घुसकर बदमाशों ने इस खिलाड़ी को मारी गोली, बड़े गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

