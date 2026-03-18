स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बॉय, समुद्री मौसम पूर्वानुमान और पवन ऊर्जा में भारत की बड़ी छलांग, लेजर से जुटाएगा डेटा



इस फ्लोटिंग लिडार बॉय को विशेष रूप से समुद्र के ऊपर हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय परिस्थितियों को मापने के लिए विकसित किया गया है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) ने तैयार किया है, जो समुद्री अनुसंधान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। यह तकनीक लेजर किरणों का उपयोग करते हुए समुद्र की सतह से लगभग 300 मीटर ऊंचाई तक के वातावरण का विश्लेषण करने में सक्षम है। इस प्रणाली का कार्य करने का तरीका भी अत्यंत रोचक और उन्नत है। यह बॉय समुद्र की सतह पर तैरते हुए आसमान की ओर लेजर किरणें उत्सर्जित करता है। ये किरणें जब हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों से टकराकर वापस लौटती हैं, तो सेंसर उनकी गति और दिशा का विश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हवा की गति, दिशा और विभिन्न ऊंचाइयों पर होने वाले परिवर्तनों का सटीक डेटा प्राप्त किया जाता है।