शादी के जिस घर में शख्स सिखा रहा था डांस वहीं किया कार पर हाथ साफ, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Punjab Crime: पंजाब में एक वेडिंग कोरियोग्राफर शादी के जिस घर में डांस सिखा रहा था, उसने वहीँ चोरी कर ली। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

मोहाली

image

Tanay Mishra

Jan 16, 2026

Mohali police

Mohali police (File Photo)

दुनियाभर में आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपराध हो रहे हैं। अब पंजाब में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ शादी के घर से ही चोरी हो गई। पंजाब के मोहाली में एक वेडिंग कोरियोग्राफर ने शादी के घर में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जिस घर में वह डांस सिखा रहा था, उसने वहीँ चोरी कर ली।

जहाँ सिखा रहा था डांस, वहीँ किया हाथ साफ

पंजाब के मोहाली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी के फंक्शन के लिए एक वेडिंग कोरियोग्राफर को बुलाया जिससे सभी डांस सीख सके। कोरियोग्राफर ने डांस के बहाने घरवालों का भरोसा जीत लिया। उन्हें वेडिंग कोरियोग्राफर के इरादों के बारे में नहीं पता था । एक रात जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, उसी दौरान कोरियोग्राफर ने घर से एक इनोवा कार चुरा ली। जब घरवालों को इस बारे में पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी का नाम अजय कुमार बताया जा रहा है। दरअसल वह चोरी करके फरार हो गया। उसके साथ उसका दोस्त दिलप्रीत सिंह भी था। परिवार के शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने कार्रवाई की और अजय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने दिलप्रीत का नाम लिया है, जिसकी तलाश जारी है।

अधिकारियों ने सतर्क रहने की दी सलाह

अधिकारियों ने इस मामले के बाद लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही बाहरी व्यक्तियों को घर में प्रवेश देने से पहले उनके बैकग्राउंड की जांच करने और मूल दस्तावेज देखने की भी सलाह दी है।

crime news

16 Jan 2026 11:08 am

16 Jan 2026 10:57 am

Hindi News / National News / शादी के जिस घर में शख्स सिखा रहा था डांस वहीं किया कार पर हाथ साफ, पुलिस ने किया गिरफ्तार

