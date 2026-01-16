शादी के जिस घर में शख्स सिखा रहा था डांस वहीं किया कार पर हाथ साफ, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पंजाब के मोहाली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी के फंक्शन के लिए एक वेडिंग कोरियोग्राफर को बुलाया जिससे सभी डांस सीख सके। कोरियोग्राफर ने डांस के बहाने घरवालों का भरोसा जीत लिया। उन्हें वेडिंग कोरियोग्राफर के इरादों के बारे में नहीं पता था । एक रात जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, उसी दौरान कोरियोग्राफर ने घर से एक इनोवा कार चुरा ली। जब घरवालों को इस बारे में पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई।