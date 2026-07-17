‘वंदे मातरम’ का अपमान अब होगा अपराध, सरकार संसद में पेश करेगी नया कानून; दोषी पाए जाने पर जेल

'वंदे मातरम' की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। संविधान सभा ने वर्ष 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से 'वंदे मातरम' का लंबे समय से विशेष महत्व रहा है। हालांकि, वर्तमान 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' मुख्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के सम्मान एवं संरक्षण से संबंधित है। यदि संसद इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे देती है, तो 'वंदे मातरम' को भी कानून के तहत राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा।