प्रयागराज मानसून 2026: अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में देगा दस्तक, होगी जमकर बारिश

Monsoon 2026 Latest Update: मौसम विभाग के अनुसार मानसून 2026 के आने में अभी दो दिनों की देरी है। इसके 27 जून तक दस्तक देने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और मध्य यूपी में आज शाम तक मौसम में बदलाव आ सकता है। पश्चिमी यूपी में 2 दिनों के बाद मानसून का असर देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून 4 से 5 दिनों की देरी से आ रहा है। इसके आने की सामान्य तिथि 18 से 20 जून होती है। एल नीनो के कारण करीब 10 प्रतिशत बारिश कम होने का अनुमान है। प्रयागराज और मंडल के जिलों में आज हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उमस लोगों को परेशान करेगी। 28 जून से मौसम में मानसून का असर दिखाई पड़ेगा। आने वाले दिनों में लगातार बारिश होगी।