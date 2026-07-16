ISRO Scientist Resignation: आखिर क्यों इसरो छोड़ रहे हैं वैज्ञानिक? एक साल में 100+ इस्तीफों से हड़कंप, सोशल मीडिया पर तेज हुई बहस

एक अन्य 'एक्स' यूजर ने लिखा, 'भारत ने वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। सरकार ने स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया, उन्हें ISRO के बुनियादी ढांचे तक पहुंच दी और SSLV (स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) रॉकेट तकनीक HAL को हस्तांतरित की। 2019 में जहां निजी स्पेस कंपनियों की संख्या सिर्फ 11 थी, वहीं 2024 तक यह बढ़कर 400 से अधिक हो गई। वित्त वर्ष 2025-26 में ही स्पेस स्टार्टअप्स को 147 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग मिली। अब वही सरकार एक मेमो जारी करती है, जिसमें कहा गया है कि गगनयान मिशन पूरा होने तक उससे जुड़े वैज्ञानिक इस्तीफा नहीं दे सकते। आपने प्रतिस्पर्धी बाजार बनाया, उसे वित्तीय सहायता दी और उसकी सफलता का जश्न मनाया। फिर उसी बाजार में लोगों के जाने से रोकने की कोशिश करने लगे। समाधान प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि बेहतर वेतन, सुविधाएं और कार्य-परिस्थितियां उपलब्ध कराना है।'