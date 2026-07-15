NEET पेपर लीक पर सोनम वांगचुक की हुंकार, सोशल मीडिया पर छिड़ी समर्थन बनाम विरोध की जंग

इस बीच सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थन में अभियान तेज हो गया है। आरजे राघव ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में एक अभियान शुरू किया, जिसके तहत "सोनम वांगचुक वफादार है" हैशटैग चलाया जा रहा है। इस अभियान पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा, "प्लीज दोस्त, इस्तीफे के पेपर पर अपना ऑटोग्राफ भी दे दो।" वहीं, एक अन्य यूजर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, "बीजेपी का बटन हटाओ।" कई यूजर्स सोनम वांगचुक के समर्थन की अपील कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके विरोध में भी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।