चार्जिंग पर लगी एक स्पार्क और देखते ही देखते आग के समंदर में बदल गई पूरी बिल्डिंग, नोएडा हादसे में दो की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इमारत के अंदर धुआं भर गया और कई परिवार अपनी जान बचाने के लिए छतों और खिड़कियों की ओर भागे। बताया जा रहा है कि करीब 50 परिवार इस हादसे के दौरान इमारत में फंस गए थे। हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बहुमंजिला पीजी बिल्डिंग में रहने वाले कई परिवारों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।