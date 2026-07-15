अब जंतर-मंतर पर होगी सामूहिक भूख हड़ताल: सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ने पर CJP का बड़ा ऐलान

CJP Collective Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। लगातार 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद आंदोलन से जुड़े संगठन सीजेपी (CJP) ने बड़ा फैसला लिया है। संगठन ने घोषणा की है कि 16 जुलाई से बड़ी संख्या में उसके सदस्य सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ताकि आंदोलन को और मजबूती मिल सके।