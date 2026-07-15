‘2 दिन में जान का खतरा, 8.5 किलो वजन घटा’: सोनम वांगचुक के अनशन पर हाईकोर्ट में याचिका, तुरंत इलाज की मांग

याचिका में अदालत से अपील की गई है कि केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वांगचुक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। साथ ही, अगर उनकी जान बचाने के लिए जरूरी हो तो उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में पोषण दिया जाए। याचिका अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी की ओर से दायर की गई है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता नहीं दी गई, तो अगले 2 दिनों में उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। भूख हड़ताल के कारण उनके शरीर पर गंभीर असर पड़ा है और उनका वजन लगभग 8.5 किलोग्राम तक कम हो गया है।