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राजधानी में अब सरकारी सेवाएं होंगी ऑनटाइम, तय होगी जिम्मेदारों की जवाबदेही, सरकार ने पास किया नया बिल

Delhi Bill 2026: दिल्ली सरकार ने सही समय पर और आसान तरीके से सरकारी सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली (राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाना है।
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नई दिल्ली

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Himadri Joshi

Jul 15, 2026

rekha gupta

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ANI)

Delhi Bill 2026: दिल्ली सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली (राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, यह महत्वपूर्ण सुधार सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के लागू होने से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं अधिक आसान, समयबद्ध और प्रभावी तरीके से मिल सकेंगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के साथ सेवा वितरण प्रणाली को अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाया जा सकेगा।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

15 Jul 2026 12:18 pm

Published on:

15 Jul 2026 12:16 pm

Hindi News / National News / राजधानी में अब सरकारी सेवाएं होंगी ऑनटाइम, तय होगी जिम्मेदारों की जवाबदेही, सरकार ने पास किया नया बिल

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