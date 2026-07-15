Wholesale Inflation India 2026: 44 महीनों के रिकॉर्ड स्तर पर थोक महंगाई, केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर

Wholesale Inflation India 2026 : जयराम रमेश बोले– आर्थिक संकेत चिंताजनक, सरकार को महंगाई पर जवाब देना चाहिए (फोटो सोर्स: ANI)
Jairam Ramesh on Inflation: देश की आर्थिक सेहत को लेकर एक बार फिर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। जून 2026 के ताजा आंकड़ों ने सरकार के वित्तीय दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थोक और खुदरा महंगाई में आई इस अचानक तेजी के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश 'रेड अलर्ट' पर है और मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियां भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट की ओर धकेल रही हैं।
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