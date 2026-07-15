Bharat Bhushan Tiwari Encounter Case: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, पटना हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश

पुलिस का दावा है कि भरत भूषण तिवारी हथियारबंद थे। उन्हें पकड़ने की कोशिश के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें उनकी मौत हो गई। वहीं, परिजनों और समर्थकों का आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर था। उनका कहना है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था या वह पुलिस हिरासत में थे। इसके बावजूद उन्हें गोली मार दी गई। हालांकि, इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया और निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी।