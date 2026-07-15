अभिजीत दीपके के समर्थन में युवक का विवादित बयान, जंतर-मंतर से उठी गिरफ्तारी की मांग

Jantar Mantar viral video: दिल्ली का जंतर-मंतर इन दिनों सिर्फ धरने-प्रदर्शनों का अड्डा नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर 'व्यूज' और 'लाइक्स' बटोरने का एक बड़ा जरिया बन चुका है। इसी चक्कर में एक नया चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जंतर-मंतर पर चल रहे एक प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने कैमरे के सामने कुछ ऐसा बोल दिया, जिससे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। युवक खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर 'भाई' को कुछ भी हुआ, तो पूरे दिल्ली-NCR में आग लगा दी जाएगी। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस से तुरंत एक्शन लेने की मांग की जा रही है।