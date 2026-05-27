Karnataka Politics: सिद्धरामय्या की कुर्सी हिली! आलाकमान ने दिया राज्यसभा का ऑफर, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए मुख्यमंत्री

केरल में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद जिस तरह से संगठन महासचिव वेणुगोपाल की बजाय जनता और कार्यकर्ता की पसंद के वी.सतीशन को सीएम बनाया गया है, उससे आलाकमान का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। अब कर्नाटक के ताजा घटनाक्रम से एक बार फिर आलाकमान अपने आलाकमान होने का एहसास दिलाने की कोशिश में है। सिद्धरामय्या को तैयार करने के लिए उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव के समय आलाकमान से आखिरी बार चुनाव लड़ने और जीतने के बाद आखिरी बार सीएम बनाने के आग्रह की बात भी याद दिलाई जा रही है।