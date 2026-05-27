लखनऊ में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज प्रताड़ना का आरोप, छह महीने पहले हुई थी शादी

Lucknow Shweta Singh Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शादी के महज छह महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिवार ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना तथा हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।