AIADMK Crisis: हफ्तों चले घमासान के बाद AIADMK में सुलह, EPS और बागी गुट ने वापस लीं याचिकाएं, विधायकों ने मांगी माफी

AIADMK Crisis: तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी AIADMK में कई हफ्तों से चल रहा अंदरूनी विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। पार्टी के दोनों गुटों ने एक-दूसरे के खिलाफ दायर याचिकाएं वापस ले ली हैं और बागी विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से माफी भी मांग ली है। दरअसल, एसपी वेलुमणि और सीवी शणमुगम गुट के विधायकों ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को दिया गया वह पत्र वापस ले लिया है, जिसमें नए विधायक दल के नेता और मुख्य सचेतक की नियुक्ति की मांग की गई थी।