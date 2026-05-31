BCCI से सचिन तेंदुलकर ने की इन IPL नियमों को बदलने की मांग, अगर हुआ बदलाव तो बढ़ेगा रोमांच

Sachin Tendulkar suggestion change the ipl rules: सचिन ने ईएसपीएनक्रिकइंफो अवार्ड्स के दौरान साफ किया कि वह इस नियम के फैन नहीं हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं, जो मैं पर्सनली कह सकता हूं, मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर को खत्म करने की जरूरत है। जब टी20 फॉर्मेट में आपको सिर्फ 20 ओवर खेलने होते हैं और फिर आप उस लाइन-अप में एक और बैटर जोड़ रहे होते हैं। जहां बॉलर्स को पहले से ही चुनौती मिल रही है, मुझे वह इम्बैलेंस लगता है। बैटिंग फ्रेंडली पिचों पर इस नियम ने बैटर्स और बॉलर्स के बीच का अंतर और बढ़ा दिया है।