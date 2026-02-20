20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

सभी को बहुत दुख… टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आखिरी मैच में एतिहासिक जीत के बाद भावुक हुए अफगानी कप्तान राशिद खान

Afg vs Can match highlights: अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के अपने आखिरी मुकाबले में कनाडा को 82 रन से हराया। इस मैच के बाद कप्‍तान राशिद खान बेहद भावुक नजर आए। उन्‍होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मैच ने हमें बैकफुट पर ला दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 20, 2026

Afg vs Can match highlights

अफगानिस्‍तान टीम के कप्‍तान राशिद खान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

Afg vs Can match highlights: अफगानिस्तान ने गुरुवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मैच में कनाडा के खिलाफ 82 रन से शानदार जीत दर्ज की। यह अफगानिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप में रनों के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी जीत रही। यह अफगानिस्‍तान का इस टूर्नामेंट में आखिरी मैच था। इस मैच के बाद अफगानी कप्‍तान राशिद खान बेहद भावुक नजर आए। उन्‍होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मैच ने हमें बैकफुट पर ला दिया और उस हार ने सच में सभी को बहुत दुख पहुंचाया।

कोच जोनाथन ट्रॉट की विदाई पर भावुक हुए कप्‍तान

राशिद खान ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से विदाई लेने से पहले कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में हमने उनके (कोच जोनाथन ट्रॉट की विदाई पर) साथ बहुत अच्छा समय बिताया है। मुझे लगता है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। हम अभी जहां हैं, उन्होंने टीम को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाई है। हमें उन्हें छोड़ते हुए देखना काफी इमोशनल है, लेकिन ज़िंदगी ऐसी ही होती है। आप जानते हैं कि हमेशा वहां नहीं रह सकते, लेकिन हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद है कि आने वाले इवेंट्स में कहीं न कहीं हम उन्हें देखेंगे।

वर्ल्‍ड कप अभियान खत्‍म होने पर कही ये बात

वर्ल्‍ड कप अभियान खत्‍म होने को लेकर राशिद ने कहा कि हम इस कॉम्पिटिशन के लिए अच्छी तरह तैयार थे। हम बहुत करीब थे। हमने पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त क्रिकेट खेला। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बहुत बुरा किया हो। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ उस गेम ने हमें बैकफुट पर ला दिया था और उस मैच ने सच में सभी को बहुत दुख पहुंचाया। हमने उन दो गेम के लिए सच में अच्छी तैयारी की थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है, जिसके बारे में आप सच में ज़्यादा नहीं सोच सकते। हम पिछले दो गेम नहीं हारे। हमने सच में बहुत अच्छा किया। हमने कुछ बहुत अच्छी चीजें कीं, लेकिन इस वर्ल्ड कप से हमने कुछ पॉजिटिव चीजें लीं और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हम दोबारा आईसीसी इवेंट में आएंगे, तो हम तैयार रहेंगे।

बताया कहां रह गई कमी

उन्‍होंने बताया कि कुछ एरिया में हमें सुधार करने की जरूरत है। बैटिंग में भी खासकर मिडिल ऑर्डर में हम थोड़े अटक जाते हैं। बड़ी टीमों के खिलाफ यही वह एरिया है, जहां हमें सुधार करने की जरूरत है। साथ ही डेथ ओवर्स में हमारी बॉलिंग में बहुत काम करने की जरूरत है। यह तभी आता है, जब आप बार-बार बड़े गेम खेलते हैं। यह तभी आता है जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, बाइलेटरल सीरीज से हमें बहुत मदद मिलेगी, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में ही नहीं।

'सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद'

उन्‍होंने अंत में कहा कि चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली में हमें सपोर्ट करने के लिए बड़ी संख्या में आने वाले सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। वे आए और हमें सपोर्ट किया, जिससे हमें घर वापस आने जैसा महसूस हो रहा है। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में अपने होम क्राउड के सामने खेल रहा है। हमें ऐसी ही फीलिंग आई और इतनी बड़ी संख्या में आने वाले हर किसी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सिर्फ़ ग्राउंड में ही नहीं, बल्कि हम जहां भी गए, हमें बहुत प्यार और सपोर्ट मिला। हमें सपोर्ट करते रहें। हम आप लोगों का मनोरंजन करते रहने की पूरी कोशिश करेंगे।

T20 World Cup 2026

Published on:

20 Feb 2026 07:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / सभी को बहुत दुख… टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आखिरी मैच में एतिहासिक जीत के बाद भावुक हुए अफगानी कप्तान राशिद खान

