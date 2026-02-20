वर्ल्‍ड कप अभियान खत्‍म होने को लेकर राशिद ने कहा कि हम इस कॉम्पिटिशन के लिए अच्छी तरह तैयार थे। हम बहुत करीब थे। हमने पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त क्रिकेट खेला। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बहुत बुरा किया हो। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ उस गेम ने हमें बैकफुट पर ला दिया था और उस मैच ने सच में सभी को बहुत दुख पहुंचाया। हमने उन दो गेम के लिए सच में अच्छी तैयारी की थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है, जिसके बारे में आप सच में ज़्यादा नहीं सोच सकते। हम पिछले दो गेम नहीं हारे। हमने सच में बहुत अच्छा किया। हमने कुछ बहुत अच्छी चीजें कीं, लेकिन इस वर्ल्ड कप से हमने कुछ पॉजिटिव चीजें लीं और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हम दोबारा आईसीसी इवेंट में आएंगे, तो हम तैयार रहेंगे।