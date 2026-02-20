जिम्बाब्वे के आखिरी भारत दौरे के समय सिर्फ एक साल के थे अभिषेक शर्मा, मोंगिया के 150 से मेरिलियर स्कूप तक ये रही हाइलाइट्स

India vs Zimbabwe: टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) के सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे ग्रुप-1 में हैं और दोनों टीमों के बीच 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भिड़ंत होनी है। भारत का प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है, वहीं जिम्बाब्वे भी इस टूर्नामेंट में सनसनी बनकर उभरी है। ग्रुप स्टेज में पहले कंगारुओं और फिर सह-मेजबान श्रीलंका के साथ उलटफेर कर जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 में पहुंची है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम आखिरी बार भारत दौरे पर 24 साल पहले 2002 में आई थी।
2002 का भारत–जिम्बाब्वे दौरा सिर्फ आंकड़ों की वजह से नहीं, बल्कि टक्कर के मैचों, व्यक्तिगत रिकॉर्ड और अप्रत्याशित प्रदर्शनों के कारण याद किया जाता है। दो टेस्ट और पांच वनडे मैचों की इस द्विपक्षीय सिरीज में जहां भारत ने टेस्ट में दबदबा दिखाया, वहीं वनडे सिरीज आखिरी मैच तक रोमांचक बनी रही।
उस दौर की तस्वीर अलग थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में खेल रही टीम के ड्रेसिंग रूम में अनुभव और आक्रामकता दोनों थे। जिम्बाब्वे की टीम में भी हीथ स्ट्रीक, एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। नागपुर से लेकर गुवाहाटी तक स्टेडियम भरे हुए थे, पिचें पारंपरिक भारतीय स्पिन को मदद दे रही थी और मुकाबले कभी एकतरफा तो कभी आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाले बन रहे थे।
मार्च 2002 में अभिषेक शर्मा की उम्र महज डेढ़ साल थी। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू तब तक नहीं किया था। विराट कोहली उस वक्त 13 साल के थे और स्कूली क्रिकेट में हाथ आजमा रहे थे। उस दौर में गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़ और सहवाग भारतीय क्रिकेट के स्तंभ थे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप