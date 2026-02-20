20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जिम्बाब्वे के आखिरी भारत दौरे के समय सिर्फ एक साल के थे अभिषेक शर्मा, मोंगिया के 150 से मेरिलियर स्कूप तक ये रही हाइलाइट्स

India vs Zimbabwe: टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) के सुपर-8 में 26 फरवरी को भारत और जिम्बाब्वे का मुकाबला चेन्नई में होगा। आखिरी बार जिम्बाब्वे 2002 में भारत आया था, जो सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार रही थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 20, 2026

India vs Zimbabwe: टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) के सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे ग्रुप-1 में हैं और दोनों टीमों के बीच 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भिड़ंत होनी है। भारत का प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है, वहीं जिम्बाब्वे भी इस टूर्नामेंट में सनसनी बनकर उभरी है। ग्रुप स्टेज में पहले कंगारुओं और फिर सह-मेजबान श्रीलंका के साथ उलटफेर कर जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 में पहुंची है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम आखिरी बार भारत दौरे पर 24 साल पहले 2002 में आई थी।

2002 का भारत–जिम्बाब्वे दौरा सिर्फ आंकड़ों की वजह से नहीं, बल्कि टक्कर के मैचों, व्यक्तिगत रिकॉर्ड और अप्रत्याशित प्रदर्शनों के कारण याद किया जाता है। दो टेस्ट और पांच वनडे मैचों की इस द्विपक्षीय सिरीज में जहां भारत ने टेस्ट में दबदबा दिखाया, वहीं वनडे सिरीज आखिरी मैच तक रोमांचक बनी रही।

उस ऐतिहासिक सिरीज की हाइलाइट्स

उस दौर की तस्वीर अलग थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में खेल रही टीम के ड्रेसिंग रूम में अनुभव और आक्रामकता दोनों थे। जिम्बाब्वे की टीम में भी हीथ स्ट्रीक, एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। नागपुर से लेकर गुवाहाटी तक स्टेडियम भरे हुए थे, पिचें पारंपरिक भारतीय स्पिन को मदद दे रही थी और मुकाबले कभी एकतरफा तो कभी आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाले बन रहे थे।

  • टेस्ट सिरीज: भारत ने दोनों टेस्ट जीते। नागपुर में पहला टेस्ट पारी और 101 रनों से जीता। दिल्ली में दूसरा टेस्ट 4 विकेट से भारत के नाम रहा। नागपुर टेस्ट में भारत ने पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा कर मैच पर पकड़ बनाई, जिसमें मिडल ऑर्डर ने अहम योगदान दिया। स्पिन जोड़ी अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने जिम्बाब्वे की दूसरी पारी को समेटते हुए जीत आसान की। दिल्ली टेस्ट में जिम्बाब्वे ने पहली पारी में संघर्ष किया, लेकिन दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी कर मैच 4 विकेट से जीता।
  • वनडे सिरीज: पांच मैचों की वनडे सिरीज में जिम्बाब्वे ने भारत को कांटे की टक्कर दी। शुरुआती झटकों और उतार-चढ़ाव के बीच भारत ने गुवाहाटी में निर्णायक जीत दर्ज कर सिरीज 3-2 से अपने नाम की। वनडे सिरीज में वीरेंद्र सेहवाग ने आक्रामक स्टार्ट दिए, जबकि कप्तान सौरव गांगुली ने अहम मौकों पर जिम्मेदारी निभाई। जिम्बाब्वे के लिए एंडी फ्लावर लगातार भरोसेमंद रहे और मध्यक्रम को संभाला।
  • मैरिलियर का चमत्कार: फरीदाबाद में पहले वनडे में डगलस मैरिलियर ने नंबर 10 पर उतरकर महज 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और जिम्बाब्वे ने 2 गेंदें शेष रहते 1 विकेट से जीत दर्ज की। ये वनडे इतिहास में नंबर 10 बल्लेबाज का पहला अर्धशतक था। इस पारी के दौरान उन्होंने जहीर खान की तेज-तर्रार यॉर्करों पर एक अनूठा स्कूप शॉट खेला, जो 'मैरिलियर स्कूप' के नाम से जाना जाने लगा।
  • मोंगिया की मास्टरक्लास: गुवाहाटी में पांचवें वनडे में दिनेश मोंगिया ने 147 गेंदों पर नाबाद 159 रन बनाए। यह उनका एकमात्र अंतरराष्ट्रीय शतक था। भारत ने 333/6 बनाए और मैच 101 रनों से जीता। मोंगिया 'मैन ऑफ द सिरीज' रहे।

उस वक्त कहां थे आज के सितारे?

मार्च 2002 में अभिषेक शर्मा की उम्र महज डेढ़ साल थी। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू तब तक नहीं किया था। विराट कोहली उस वक्त 13 साल के थे और स्कूली क्रिकेट में हाथ आजमा रहे थे। उस दौर में गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़ और सहवाग भारतीय क्रिकेट के स्तंभ थे।​​​​​​​​​​​​​​​​

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 04:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जिम्बाब्वे के आखिरी भारत दौरे के समय सिर्फ एक साल के थे अभिषेक शर्मा, मोंगिया के 150 से मेरिलियर स्कूप तक ये रही हाइलाइट्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

टी20 वर्ल्डकप के सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई टीम, हेड कोच ने छोड़ा पद, भावुक होकर कही बड़ी बात

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच ने तोड़ दिए व्यूअरशिप के सभी पुराने रिकॉर्ड, वॉच टाइम ने भी चौंकाया

India vs Pakistan
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप के बीच हार्दिक पंड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका को दिया सरप्राइज, देखें बर्थडे सेलिब्रेशन का रोमांटिक वीडियो

Hardik Pandya celebrating Girlfriend Maheika Sharma birthday
क्रिकेट

मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को लेकर की ऐसी भविष्यवाणी, यह सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून

Mohammad Amir Prediction on Team India
क्रिकेट

पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब इस विदेशी लीग की चार टीमों में नहीं खेल सकेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी!

Pakistan player not play in The Hundred
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.