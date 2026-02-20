जिम्बाब्वे के आखिरी भारत दौरे के समय सिर्फ एक साल के थे अभिषेक शर्मा, मोंगिया के 150 से मेरिलियर स्कूप तक ये रही हाइलाइट्स

India vs Zimbabwe: टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) के सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे ग्रुप-1 में हैं और दोनों टीमों के बीच 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भिड़ंत होनी है। भारत का प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है, वहीं जिम्बाब्वे भी इस टूर्नामेंट में सनसनी बनकर उभरी है। ग्रुप स्टेज में पहले कंगारुओं और फिर सह-मेजबान श्रीलंका के साथ उलटफेर कर जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 में पहुंची है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम आखिरी बार भारत दौरे पर 24 साल पहले 2002 में आई थी।