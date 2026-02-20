टी20 वर्ल्डकप के सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई टीम, हेड कोच ने छोड़ा पद, भावुक होकर कही बड़ी बात

ट्रॉट की कोचिंग में अफगानिस्तान की टीम ऐसी बन चुकी है कि वह अपने दिन दुनिया की किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को मात देने वाली अफगानिस्तान की टीम लगभग ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुकी थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की पारी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। हालांकि अफगानिस्तान ने हार नहीं मानी और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में इसका बदला लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जैसी टीमों को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।