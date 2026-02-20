20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप के सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई टीम, हेड कोच ने छोड़ा पद, भावुक होकर कही बड़ी बात

Afghanistan in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में अफगानिस्तान की टीम ने 4 मैच खेले, जिसमें से 2 में जीत मिली और 2 में हार का सामना करना पड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 20, 2026

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन करने वाली टीमों में अब बदलाव दिखने लगे हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और सुपर-8 से पहले ही बाहर हो गई। टीम ने आखिरी दोनों मुकाबलों में जीत जरूर हासिल की, लेकिन पिछले टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रही।

साउथ अफ्रीका को किया परेशान

इसके बाद हेड कोच (इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज) जोनाथन ट्रॉट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रॉट ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कायाकल्प में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि इस टूर्नामेंट में भले ही अफगानिस्तान की टीम पहले राउंड से बाहर हो गई, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका को कड़ी चुनौती दी और मुकाबला दो सुपर ओवर तक चला। इसके अलावा उन्होंने यूएई और कनाडा को भी मात दी, लेकिन पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से 85 रन से हारने की वजह से टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई।

अपनी विदाई के समय जोनाथन ट्रॉट ने मीडिया से बातचीत की और अपने सफर के बारे में बताया। इस दौरान वह भावुक नजर आए और उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले टीम काफी अच्छी दिख रही थी और वर्ल्ड कप को लेकर काफी फोकस्ड थी। कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से नेचुरल टैलेंट को आगे बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा।

ऑस्ट्रेलिया से लिया हार का बदला

ट्रॉट की कोचिंग में अफगानिस्तान की टीम ऐसी बन चुकी है कि वह अपने दिन दुनिया की किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को मात देने वाली अफगानिस्तान की टीम लगभग ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुकी थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की पारी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। हालांकि अफगानिस्तान ने हार नहीं मानी और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में इसका बदला लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जैसी टीमों को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

हालांकि इस वर्ल्ड कप में जोनाथन ट्रॉट अच्छे नोट पर टीम से विदाई नहीं ले सके और अफगानिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही दौर में बाहर हो गई।

ये भी पढ़ें

मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को लेकर की ऐसी भविष्यवाणी, यह सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून
क्रिकेट
Mohammad Amir Prediction on Team India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

20 Feb 2026 04:27 pm

Published on:

20 Feb 2026 04:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्डकप के सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई टीम, हेड कोच ने छोड़ा पद, भावुक होकर कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

जिम्बाब्वे के आखिरी भारत दौरे के समय सिर्फ एक साल के थे अभिषेक शर्मा, मोंगिया के 150 से मेरिलियर स्कूप तक ये रही हाइलाइट्स

क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच ने तोड़ दिए व्यूअरशिप के सभी पुराने रिकॉर्ड, वॉच टाइम ने भी चौंकाया

India vs Pakistan
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप के बीच हार्दिक पंड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका को दिया सरप्राइज, देखें बर्थडे सेलिब्रेशन का रोमांटिक वीडियो

Hardik Pandya celebrating Girlfriend Maheika Sharma birthday
क्रिकेट

मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को लेकर की ऐसी भविष्यवाणी, यह सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून

Mohammad Amir Prediction on Team India
क्रिकेट

पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब इस विदेशी लीग की चार टीमों में नहीं खेल सकेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी!

Pakistan player not play in The Hundred
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.