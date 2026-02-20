मैन इन ब्ल्यू से फिर भिड़ेंगे प्रोटियाज, जानिए टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में कब-कब हुआ है सामना

टी20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में भारत और साउथ अफ्रीका दो बार भिड़ चुकी हैं और दोनों ही बार भारत ने बाजी मारी। 4 अप्रैल 2014 को ढाका में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे भी ऐतिहासिक रहा 29 जून 2024 को बारबाडोस में खेला गया टी20 विश्व कप फाइनल, जहां विराट कोहली की 59 गेंदों पर 76 रन की पारी की बदौलत भारत ने 176/7 का स्कोर बनाया था। दक्षिण अफ्रीका 15वें ओवर तक जीत की राह पर थी, लेकिन भारतीय टीम के ऐतिहासिक फाइट बैक ने मैच पलट दिया और दक्षिण अफ्रीका 169/8 पर रुक गई। भारत ने 7 रनों से जीत हासिल कर 17 साल बाद दूसरी बार टी20 विश्व कप ट्रॉफी उठाई।