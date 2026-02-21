21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

कब शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मुकाबला? कहां देख सकेंगे फ्री में लाइव, जानें सबकुछ

IND vs SA Live Streaming Details: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय हैं और पिछले टी20 वर्ल्डकप की फाइनलिस्ट भी हैं। ऐसे में फैंस को एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 21, 2026

Indian Cricket Team

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

India vs South Africa Live Telecast: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में भारतीय टीम का सामना रविवार को साउथ अफ्रीका से होगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हैं। साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले सुपर 8 में जगह पक्की की थी और अपने ग्रुप में अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, यूएई और कनाडा के खिलाफ जीत हासिल की। दूसरी ओर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराते ही सुपर 8 का टिकट कन्फर्म कर लिया। टीम इंडिया ने ग्रुप A में पाकिस्तान के साथ USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स जैसी टीमों को शिकस्त दी। अब रविवार को किसी एक टीम का अजेय अभियान खत्म हो जाएगा। इस मुकाबले को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।

आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। 22 फरवरी, यानी रविवार को यह मुकाबला शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे किया जाएगा। मैच में काफी कुछ टॉस पर भी निर्भर करेगा।

जानें कहां देखें लाइव

अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन बीच के ओवरों में स्पिनर्स कारगर साबित हो सकते हैं। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। इसके अलावा आप दूरदर्शन पर भी इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स पर इस मैच की लाइव कवरेज उपलब्ध होगी, जहां हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ दर्शक मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। साथ ही, patrika.com पर भी इस मैच से जुड़ी खबरें पढ़ी जा सकती हैं।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजरें

भारत और साउथ अफ्रीका पिछली टी20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट हैं और दोनों ही टीमें अब तक अजेय रही हैं। दोनों टीमों का फॉर्म शानदार रहा है, लेकिन टीमों के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब तक अपनी लय हासिल नहीं कर पाए हैं।

भारतीय टीम की ओर से वरुण चक्रवर्ती सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो साउथ अफ्रीका के लिए एडन मार्करम और रायन रिकल्टन ने रन बनाए हैं, जबकि टीम इंडि

ये भी पढ़ें

टी20 वर्ल्डकप में इस प्रॉब्लम से जूझ रही भारतीय टीम, सुपर 8 मुकाबलों से पहले कोच मॉर्कल भी परेशान
क्रिकेट
Team India Practice

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

21 Feb 2026 05:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कब शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मुकाबला? कहां देख सकेंगे फ्री में लाइव, जानें सबकुछ

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

टी20 विश्व कप में जिसे हराने का सपना देखती है टीम इंडिया, उसे पाकिस्तान ने आसानी से बनाया शिकार

क्रिकेट

पिछले 7 में से 5 मुकाबलों में अभिषेक का नहीं खुला खाता, लेकिन इस वजह से खौफ में विरोधी गेंदबाज!

Abhishek Sharma
क्रिकेट

एलिस पेरी ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन बनीं

Ellyse Perry
क्रिकेट

NZ vs PAK: सुपर-8 मैच से पहले पाकिस्तान के इस खिलाड़ी से खौफजदा न्यूजीलैंड! मार्क चैपमैन बोले- वह यूनिक

Mark Chapman on Usman Khan
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप सुपर-8 स्टेज से पहले भारत को बड़ा झटका, नेट्स प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुआ ये स्टार खिलाड़ी

Injury scare for Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.