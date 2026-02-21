कब शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मुकाबला? कहां देख सकेंगे फ्री में लाइव, जानें सबकुछ

India vs South Africa Live Telecast: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में भारतीय टीम का सामना रविवार को साउथ अफ्रीका से होगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हैं। साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले सुपर 8 में जगह पक्की की थी और अपने ग्रुप में अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, यूएई और कनाडा के खिलाफ जीत हासिल की। दूसरी ओर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराते ही सुपर 8 का टिकट कन्फर्म कर लिया। टीम इंडिया ने ग्रुप A में पाकिस्तान के साथ USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स जैसी टीमों को शिकस्त दी। अब रविवार को किसी एक टीम का अजेय अभियान खत्म हो जाएगा। इस मुकाबले को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।