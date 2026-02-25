बदकिस्मती से… सेमीफाइनल की राह मुश्किल होने पर भड़के सलमान आगा, अपने इन प्लेयर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा

क्या ब्रूक को बॉलिंग करना चैलेंजिंग है? इस पर आगा ने कहा कि हां, खासकर जब वह उस तरह के फॉर्म में हो। वह ग्राउंड के चारों ओर 360 डिग्री खेलता है, जिससे फील्ड सेट करना और प्लान को एग्जीक्यूट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। वहीं, तारिक के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग को लेकर उन्‍होंने कहा कि वे स्मार्ट थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक नहीं किया, उन्होंने बस स्ट्राइक अच्छी तरह से रोटेट की। फिर भी तारिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जब भी हमें ब्रेकथ्रू की ज़रूरत थी, दो ज़रूरी विकेट लिए।