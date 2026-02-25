बदकिस्मती से… सेमीफाइनल की राह मुश्किल होने पर भड़के सलमान आगा, अपने इन प्लेयर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)
Eng vs Pak Match Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में मंगलवार को इंग्लैंड ने पल्लेकेले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। कप्तान हैरी ब्रूक की शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने 165 रनों के लक्ष्य को 8 विकेट खोकर 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि पाकिस्तान के लिए अब नॉकआउट की राह मुश्किल हो गई है। पल्लेकेले में हार के लिए पाकिस्तान ने सीधे तौर पर अपने बल्लेबाजों को दोषी ठहराया।
सलमान आगा ने मैच के बाद हार को पीछे मुड़कर देखते हुए कहा कि बैट से शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन जैसा चाहते थे, हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए। दिन के आखिर में कभी-कभी आपको विरोधी टीम को क्रेडिट देना पड़ता है। हैरी ब्रूक ने जिस तरह से बैटिंग की वह शानदार थी, उसने गेम पूरी तरह से हमसे छीन लिया।
उन्होंने साहिबजादा फरहान को लेकर कहा कि इस वर्ल्ड कप के हर एक गेम में उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है और पिछले छह या सात महीनों से हमारे लिए लगातार अच्छा खेल रहा है। बदकिस्मती से दूसरे बैट्समैन वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसा हम चाहते थे। वर्ल्ड कप गेम्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अगले मैच में सुधार कर सकते हैं। अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हम उससे यही उम्मीद करते हैं। वह इसी के लिए फेमस है और उसने आज अच्छा किया।
क्या ब्रूक को बॉलिंग करना चैलेंजिंग है? इस पर आगा ने कहा कि हां, खासकर जब वह उस तरह के फॉर्म में हो। वह ग्राउंड के चारों ओर 360 डिग्री खेलता है, जिससे फील्ड सेट करना और प्लान को एग्जीक्यूट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। वहीं, तारिक के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि वे स्मार्ट थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक नहीं किया, उन्होंने बस स्ट्राइक अच्छी तरह से रोटेट की। फिर भी तारिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जब भी हमें ब्रेकथ्रू की ज़रूरत थी, दो ज़रूरी विकेट लिए।
सेमीफाइनल की राह मुश्किल होने और दूसरे रिजल्ट पर निर्भर रहने को लेकर उन्होंने कहा कि हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि दूसरे रिज़ल्ट कैसे जाते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वे हमारे पक्ष में हों और फिर हम जानते हैं कि हमें श्रीलंका के ख़िलाफ जीतना होगा। क्रिकेट एक मजेदार खेल है, कुछ भी मुमकिन है। हमेशा उम्मीद रहती है और एक टीम के तौर पर हम हमेशा यकीन करते रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप