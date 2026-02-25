Aus vs Ban Test Series का ऐलान, 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी बांग्लादेशी टीम

Aus vs Ban Test Series Announce: दो दशक के इंतजार के बाद बांग्‍लादेश का ऑस्ट्रेलिया टेस्‍ट दौरा कंफर्म हो गया है। बांग्‍लादेश की टीम 13 से 26 अगस्‍त के बीच कंगारू टीम के खिलाफ दो टेस्‍ट मैच खेलेगी। ये टेस्‍ट मैके और डार्विन में खेले जाएंगे। बता दें कि बांग्‍लादेश ने आखिरी बार 2003 में ऑस्‍ट्रेलिया का दौरा किया था। इसके साथ ही क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने 2026-27 सीजन में साउथ अफ्रीका दौरे पर तीन टेस्‍ट, न्‍यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्‍ट और भारत दौरे पर पांच टेस्‍ट मैचों की सीरीज भी कंफर्म कर दी है।