Aus vs Ban Test Series का ऐलान, 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी बांग्लादेशी टीम

Aus vs Ban Test Series Announce: बांग्‍लादेश का ऑस्ट्रेलिया टेस्‍ट दौरा कंफर्म हो गया है। बांग्‍लादेश की टीम 23 साल बाद ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज खेलेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 25, 2026

Aus vs Ban Test Series Announce

Aus vs Ban Test Series. (Photo- X@/CricketAus)

Aus vs Ban Test Series Announce: दो दशक के इंतजार के बाद बांग्‍लादेश का ऑस्ट्रेलिया टेस्‍ट दौरा कंफर्म हो गया है। बांग्‍लादेश की टीम 13 से 26 अगस्‍त के बीच कंगारू टीम के खिलाफ दो टेस्‍ट मैच खेलेगी। ये टेस्‍ट मैके और डार्विन में खेले जाएंगे। बता दें कि बांग्‍लादेश ने आखिरी बार 2003 में ऑस्‍ट्रेलिया का दौरा किया था। इसके साथ ही क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने 2026-27 सीजन में साउथ अफ्रीका दौरे पर तीन टेस्‍ट, न्‍यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्‍ट और भारत दौरे पर पांच टेस्‍ट मैचों की सीरीज भी कंफर्म कर दी है।

13 अगस्‍त से डार्विन में खेला जाएगा पहला टेस्‍ट

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज 25 फरवरी को डार्विन में 13 से 17 अगस्त और मैके में 22 से 26 अगस्त को बांग्‍लादेश के खिलाफ दो टेस्‍ट मैचों की टेस्‍ट सीरीज की घोषणा की है। मैके पहली बार टेस्ट मैच होस्ट करेगा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाला यह 12वां वेन्यू बन जाएगा। वहीं, डार्विन ने 2003 में बांग्लादेश और 2004 में श्रीलंका की मेजबानी की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2008 के बाद से वहां कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव का बयान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि यह कोई राज नहीं है कि इंटरनेशनल कैलेंडर अब बहुत बिजी है और हम खुशकिस्मत हैं कि अगस्त में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यह पक्का हो गया है कि गर्मियों के बाद भी हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के लिए एक और मौका है।

2020 में महामारी के कारण रद्द हो गया था दौरा

नौवें नंबर की टीम बांग्लादेश ने 2017 में ढाका में ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट जीत के बाद से लंबे फॉर्म वाले क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया का 2020 में बांग्लादेश का प्रस्तावित दौरा महामारी के कारण रद्द हो गया था, जिसका मतलब है कि इस साल की सीरीज पहली बार होगी, जब दोनों देश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौर में खेलेंगे।

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

25 Feb 2026 09:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Ban Test Series का ऐलान, 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी बांग्लादेशी टीम

