SL vs NZ Weather Update: क्या आज बारिश बनेगी विलेन? अगर मैच धुला तो किसको होगा फायदा और किसको नुकसान?

सुपर-8 के कुछ शुरुआती मैचों में बारिश ने खलल डाला था, लेकिन इस मैच के बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरे होने की उम्मीद है। प्रेमदासा की सूखी पिच पर संभलकर की गई बल्लेबाजी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन स्लोअर गेंदों और स्पिनरों की वजह से बल्लेबाजों के लिए चुनौतियां बनी रहेंगी। श्रीलंका को अपने पिछले मैच में 147 जैसे छोटे लक्ष्य का पीछा करने में भी मुश्किल हुई थी क्योंकि पिच धीमी थी।