SL vs NZ Weather Update: क्या आज बारिश बनेगी विलेन? अगर मैच धुला तो किसको होगा फायदा और किसको नुकसान?

आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (photo - espncricinfo)
SL vs NZ, Colombo Weather Prediction: आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप का एक बहुत ही जरूरी सुपर-8 मैच होगा। इस मैच में मौसम एक बड़ा रोल निभा सकता है। न्यूजीलैंड का पिछला मैच पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की वजह से धुल गया था, इसलिए दोनों टीमें आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठी हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक, मैच के दौरान तापमान 25°C के आसपास रहेगा, आसमान साफ रहेगा और उत्तर की तरफ से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हल्की हवाएं चलेंगी। बारिश की संभावना सिर्फ 25% है और बिजली कड़कने के चांस तो महज 1% हैं, जिसका मतलब है कि पूरा मैच होने की पूरी उम्मीद है। बादल भी सिर्फ 27% ही रहेंगे, तो खेल के लिए परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी।
सुपर-8 के कुछ शुरुआती मैचों में बारिश ने खलल डाला था, लेकिन इस मैच के बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरे होने की उम्मीद है। प्रेमदासा की सूखी पिच पर संभलकर की गई बल्लेबाजी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन स्लोअर गेंदों और स्पिनरों की वजह से बल्लेबाजों के लिए चुनौतियां बनी रहेंगी। श्रीलंका को अपने पिछले मैच में 147 जैसे छोटे लक्ष्य का पीछा करने में भी मुश्किल हुई थी क्योंकि पिच धीमी थी।
बारिश हुई तो श्रीलंका को सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा और उनके कुल 1 पॉइंट ही हो पाएंगे। आखिरी मैच जीतने पर भी वे ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे, जो सेमीफाइनल में जाने के लिए काफी नहीं होंगे। इंग्लैंड पहले ही 4 पॉइंट्स पर है, इसलिए श्रीलंका टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगी।
बारिश होने पर न्यूजीलैंड के 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें किसी और टीम पर निर्भर नहीं रहना होगा। फिर बस अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराकर वे सीधे 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे।
श्रीलंका का मैच धुलने से पाकिस्तान को भी फायदा है। क्योंकि अगर श्रीलंका हार जाता, तो वह रेस से बाहर हो जाता, लेकिन अगर मैच धुलता है, तो पाकिस्तान के पास अभी भी आखिरी मैच में श्रीलंका को बड़े अंतर से हराकर आगे निकलने का मौका रहेगा।
