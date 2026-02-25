25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SL vs NZ Weather Update: क्या आज बारिश बनेगी विलेन? अगर मैच धुला तो किसको होगा फायदा और किसको नुकसान?

SL vs NZ Super 8s Weather Forecast: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो में महामुकाबला है। क्या बारिश श्रीलंका का सेमीफाइनल का सपना तोड़ देगी? जानिए अगर मैच धुला तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को कैसे होगा फायदा...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 25, 2026

SL vs NZ Weather

आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (photo - espncricinfo)

SL vs NZ, Colombo Weather Prediction: आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप का एक बहुत ही जरूरी सुपर-8 मैच होगा। इस मैच में मौसम एक बड़ा रोल निभा सकता है। न्यूजीलैंड का पिछला मैच पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की वजह से धुल गया था, इसलिए दोनों टीमें आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठी हैं।

मैच के दौरान मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, मैच के दौरान तापमान 25°C के आसपास रहेगा, आसमान साफ रहेगा और उत्तर की तरफ से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हल्की हवाएं चलेंगी। बारिश की संभावना सिर्फ 25% है और बिजली कड़कने के चांस तो महज 1% हैं, जिसका मतलब है कि पूरा मैच होने की पूरी उम्मीद है। बादल भी सिर्फ 27% ही रहेंगे, तो खेल के लिए परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी।

धीमी पिच, बल्लेबाजों की चुनौती

सुपर-8 के कुछ शुरुआती मैचों में बारिश ने खलल डाला था, लेकिन इस मैच के बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरे होने की उम्मीद है। प्रेमदासा की सूखी पिच पर संभलकर की गई बल्लेबाजी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन स्लोअर गेंदों और स्पिनरों की वजह से बल्लेबाजों के लिए चुनौतियां बनी रहेंगी। श्रीलंका को अपने पिछले मैच में 147 जैसे छोटे लक्ष्य का पीछा करने में भी मुश्किल हुई थी क्योंकि पिच धीमी थी।

मैच धुला तो श्रीलंका लगभग बाहर

बारिश हुई तो श्रीलंका को सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा और उनके कुल 1 पॉइंट ही हो पाएंगे। आखिरी मैच जीतने पर भी वे ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे, जो सेमीफाइनल में जाने के लिए काफी नहीं होंगे। इंग्लैंड पहले ही 4 पॉइंट्स पर है, इसलिए श्रीलंका टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगी।

रेस में बरकरार रहेगी न्यूजीलैंड

बारिश होने पर न्यूजीलैंड के 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें किसी और टीम पर निर्भर नहीं रहना होगा। फिर बस अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराकर वे सीधे 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे।

पाकिस्तान की उम्मीदें कायम

श्रीलंका का मैच धुलने से पाकिस्तान को भी फायदा है। क्योंकि अगर श्रीलंका हार जाता, तो वह रेस से बाहर हो जाता, लेकिन अगर मैच धुलता है, तो पाकिस्तान के पास अभी भी आखिरी मैच में श्रीलंका को बड़े अंतर से हराकर आगे निकलने का मौका रहेगा।

ये भी पढ़ें

Pakistan Semi final Scenarios: पाकिस्तान अब सिर्फ इन 2 समीकरण से पहुंच सकता है सेमीफाइनल में, भारत की तरह उसके पास भी है प्‍लस पॉइंट
क्रिकेट
Pakistan Semi final Qualification Scenarios

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

25 Feb 2026 12:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SL vs NZ Weather Update: क्या आज बारिश बनेगी विलेन? अगर मैच धुला तो किसको होगा फायदा और किसको नुकसान?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होता देख लाइव टीवी पर आपस में भिड़े पाकिस्तानी दिग्गज सकलैन और हफीज

Mohammad Hafeez and Saqlain Mushtaq clash
क्रिकेट

हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्‍ड कप में रचा नया इतिहास, ये ‘करिश्‍मा’ करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बने

Harry Brook T20 World Cup 2026 , Harry Brook Century vs Pakistan , England vs Pakistan T20 World Cup ,Harry Brook stats vs Pakistan , T20 World Cup Records
क्रिकेट

पाकिस्तान इन 2 समीकरण से पहुंच सकता है सेमीफाइनल में, इस प्‍लस पॉइंट से आसान होगी राह

Pakistan Semi final Qualification Scenarios
क्रिकेट

Aus vs Ban Test Series का ऐलान, 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी बांग्लादेशी टीम

Aus vs Ban Test Series Announce
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने पर फूले नहीं समा रहे इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का बड़ा बयान

Eng vs Pak Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.