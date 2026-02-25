Pakistan Semi final Qualification Scenarios: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान का मिशन सेमीफाइनल खतरे में पड़ गया है। अब उसके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसके साथ दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। इंग्लैंड के अब चार पॉइंट्स हैं और उसने ग्रुप-2 से सेमीफाइनल में जगह बना ली है, अब इस ग्रुप से शेष तीन टीमों पाकिस्‍तान, न्‍यूजीलैंड और श्रीलंका में से कोई एक टीम ही नॉकआउट में जगह बना सकती है। पाकिस्तान के लिए अब अगले चरण में पहुंचने का गणित सीधा है, क्‍योंकि उसके पास अब एक गेम ही बचा है, जो 28 फरवरी को पल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। जहां उसके पास प्‍लस पॉइंट ये होगा कि अगर न्‍यूजीलैंड तीन अंकों पर अटकता है तो उसे यह पहले से पता होगा कि श्रीलंका के खिलाफ कितनी बड़ी जीत की दरकार होगी?