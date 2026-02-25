25 फ़रवरी 2026,

हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्‍ड कप में रचा नया इतिहास, ये ‘करिश्‍मा’ करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बने

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक शतक जड़कर तहलका मचा दिया है। ब्रूक ने गेल और इयोन मोर्गन जैसे दिग्गजों के बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले। जानिए इस एक मैच में कितने रिकार्ड्स बने...

Harry Brook has become the first captain to score a century in Men's T20 World Cup history.

T20 World Cup 2026, Eng vs Pak Match Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल का टिकट सबसे पहले पक्का करने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक की खुशी का ठिकाना नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में ब्रूक ने अपनी टीम को जीत दिलाई और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। साथ ही, 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी कप्तान ब्रूक ही रहे।

ब्रूक का ऐतिहासिक शतक

हैरी ब्रूक मेंस टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यह कारनामा किया। इससे पहले कप्तान क्रिस गेल का सबसे बड़ा स्कोर 98 रन था, जो उन्होंने 2010 में भारत के खिलाफ बनाया था।

इंग्लैंड के लिए नया रिकॉर्ड

ब्रूक इंग्लैंड के पहले कप्तान हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है। उनसे पहले सिर्फ दो अंग्रेज बल्लेबाजों ने टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया था। पहले थे एलेक्स हेल्स जिन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 116* रन बनाए। दूसरे, जोस बटलर जिन्होंने भी श्रीलंका के खिलाफ ही 2021 में 101* बनाए थे।

पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड

ब्रूक टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2012 में बने शाकिब अल हसन का 84 रनों का स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा था। उन्होंने अपना शतक सिर्फ 50 गेंदों में पूरा किया। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक (संयुक्त रूप से) है। सबसे तेज शतक क्रिस गेल (47 गेंद) के नाम है।

तीनों फॉर्मेट के किंग बने

ब्रूक अब इंग्लैंड के उन चुनिंदा 3 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) में शतक लगाया है। बाकी दो खिलाड़ी डेविड मलान और जोस बटलर हैं। इंग्लैंड लगातार 5 बार (2016, 2021, 2022, 2024 और अब 2026) टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका के 4 बार लगातार सेमीफाइनल में पहुंचने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

कमाल का बैटिंग ऑर्डर और आंकड़े

अपने 60 मैचों के करियर में ब्रूक पहली बार नंबर 4 से ऊपर (टॉप-3 में) बैटिंग करने आए और आते ही शतक जड़ दिया। उनसे पहले 6 और खिलाड़ी अपने पहले टॉप-3 मौके पर शतक लगा चुके हैं। ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 पारियों में 376 रन बनाए हैं। उनका औसत 62.66 और स्ट्राइक रेट 159.32 का रहा है। दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने किसी एक टीम के खिलाफ इतने धाकड़ आंकड़े रखे हों।

