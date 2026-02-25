अपने 60 मैचों के करियर में ब्रूक पहली बार नंबर 4 से ऊपर (टॉप-3 में) बैटिंग करने आए और आते ही शतक जड़ दिया। उनसे पहले 6 और खिलाड़ी अपने पहले टॉप-3 मौके पर शतक लगा चुके हैं। ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 पारियों में 376 रन बनाए हैं। उनका औसत 62.66 और स्ट्राइक रेट 159.32 का रहा है। दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने किसी एक टीम के खिलाफ इतने धाकड़ आंकड़े रखे हों।