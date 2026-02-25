शिखर की पहली पत्नी आयशा ने कहा था- ‘मेरे छोड़ने के बाद कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी! अब लौटाने होंगे 5.7 करोड़ रुपये’

शिखर धवन ने 21 फरवरी 2024 को दिल्ली में सोफी शाइन से शादी की। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के बीच, शिखर को सोशल मीडिया पर चल रही कुछ अफवाहों का जवाब भी देना पड़ा। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे थे कि धवन ने कहा है कि उनकी पूर्व पत्नी ने उन्हें चुनौती दी थी कि उनके छोड़ने के बाद कोई लड़की उनसे शादी नहीं करेगी। शिखर ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, 'मैं अतीत का कोई बोझ लेकर नहीं चलता। मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूं और अपने बीते हुए कल का सम्मान करता हूं।"