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शिखर धवन

<strong>शिखर धवन -</strong>गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज हैं। मूलत: दिल्ली के रहने वाले शिखर धवन की गिनती इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के शीर्ष सलामी बल्लेबाजों में से होती है। शिखर धवन का जन्म 5 दिसंबर 1982 को हुई थी। उनके परिवार व्यापार से जुड़ा हुआ है। धवन पहली बार तब सुर्खियों में आए थे, जब साल 2004 में उनका चयन इंडिया अंडर 19 टीम में किया गया था। 2004 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में धवन ने सात पारियों में 505 रन बनाए थे। हालांकि इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी धवन को इंडियन क्रिकेट टीम में आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। धवन को वनडे क्रिकेट टीम में 20 अक्टूबर 2010 को पहली बार मौका मिला। वनडे टीम में मौका मिलते ही धवन ने अपने प्रदर्शन के दम पर जल्द ही टी-20 और टेस्ट में भी अपनी सीट पक्की कर ली। धवन ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 डेब्यू किया। जबकि 2013 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट पदापर्ण किया। धवन आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते है। आईपीएल में भी धवन का प्रदर्शन काबिल-ए-तारीफ रहा है। शिखर धवन का क्रिकेट जीवन जितना लोकप्रिय है, लगभग उतना ही उनकी प्रेम कहानी भी। धवन ने अपने से 10 साल बड़ी और दो बच्चों की मां आयशा मुखर्जी से शादी की है। आयशा पेशे से बॉक्सर हैं। शादी के बाद आयशा अक्सर ही धवन और इंडियन क्रिकेट टीम को चीयर करती हुई मैदान में दिखती है।

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