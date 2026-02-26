जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक की जगह संजू सैमसन लेंगे! पूर्व दिग्गज का बड़ा बयान

भले ही सहवाग अभिषेक को बाहर करने की बात कह रहे हों, लेकिन टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक अब भी उन पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अभिषेक की तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से वो लय नहीं पकड़ पाए। लेकिन पिछले मैच में वो अच्छे दिखे थे। मेरा मानना है कि किसी एक खिलाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमारा काम उसे मानसिक रूप से मजबूत रखना है। एक बार जब वो गेंद को अच्छे से हिट करना शुरू कर देंगे, तो आपको पुराना वाला अभिषेक ही नजर आएगा।'