IND vs ZIM: 11 साल बाद किस्मत फिर दे रही संजू सैमसन को बड़ा मौका, टी20 वर्ल्ड कप में बन सकते हैं टीम इंडिया के हीरो

संजू सैमसन के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना पुरानी यादों की ओर लौटने की तरह है। दरअसल, 19 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ ही संजू ने टी20 से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। पिछले 11 साल में सैमसन अब तक टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं। किस्मत एक बार फिर उन्हें इसी टीम के खिलाफ मौका देने वाली है। सैमसन इस मैच में प्रभावी पारी खेल अपनी जगह तो सुरक्षित कर ही सकते हैं, भारतीय टीम के लिए भी सेमीफाइनल का रास्ता खोल सकते हैं। सैमसन 58 टी20 मैचों की 50 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 1100 रन बना चुके हैं।