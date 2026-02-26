T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे ने भी पकड़ ली भारतीय बल्लेबाज़ों की कमजोरी! किया सीक्रेट प्लान तैयार! क्या होगा उलटफेर?

जिम्बाब्वे के ऑल-राउंडर रयान बर्ल ने मैच से पहले कहा कि उन्हें भारत की इस कमजोरी का पता है। बर्ल ने कहा, 'हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मैं अपनी रणनीति का खुलासा तो नहीं करूंगा, लेकिन हमें पता है कि टीम इंडिया कहां फंस रही है। हमारे पास हर तरह के गेंदबाज हैं। लेफ्ट आर्म पेसर, राइट आर्म पेसर, लेग स्पिनर और ऑफ-स्पिनर। हम पिच और बल्लेबाज के हिसाब से अपनी चाल चलेंगे।' बर्ल का मानना है कि चेन्नई की पिच स्पिनर्स को मदद करती है, और जिम्बाब्वे के पास वैरायटी है जो भारत के पावरप्ले के अटैक को रोक सकती है।