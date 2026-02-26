IND vs ZIM T20 World Cup: Phalodi Satta Bazar की भविष्यवाणी, आज यह टीम जीतेगी मैच

भारत (India) आज, गुरुवार, 26 फरवरी को ज़िम्बाब्वे (Zimbabwe) के खिलाफ टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup) 2026 में सुपर-8 का मैच खेलेगी। यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो वाला मुकाबला होगा, क्योंकि पिछले मैच में साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ हार झेलने के बाद भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए ज़िम्बाब्वे के खिलाफ हर हाल में जीतना ज़रूरी है। भारतीय टीम के लिए बड़ी जीत दर्ज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे टीम की रनरेट में भी सुधार होगा। मैच से पहले राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि भारत बनाम ज़िम्बाब्वे (IND vs ZIM) में कौनसी टीम जीत हासिल करेगी।