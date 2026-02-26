26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ZIM T20 World Cup: Phalodi Satta Bazar की भविष्यवाणी, आज यह टीम जीतेगी मैच

IND vs ZIM Match Prediction: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के सुपर-8 में आज भारत बनाम ज़िम्बाब्वे का मैच है। भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद ज़िंदा रखने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना ज़रूरी है। दोनों टीमों में से कौनसी टीम आज का मैच जीतेगी, इसकी भविष्यवाणी राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 26, 2026

IND vs ZIM match prediction for T20 World Cup super-8 match

IND vs ZIM match prediction for T20 World Cup super-8 match

भारत (India) आज, गुरुवार, 26 फरवरी को ज़िम्बाब्वे (Zimbabwe) के खिलाफ टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup) 2026 में सुपर-8 का मैच खेलेगी। यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो वाला मुकाबला होगा, क्योंकि पिछले मैच में साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ हार झेलने के बाद भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए ज़िम्बाब्वे के खिलाफ हर हाल में जीतना ज़रूरी है। भारतीय टीम के लिए बड़ी जीत दर्ज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे टीम की रनरेट में भी सुधार होगा। मैच से पहले राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि भारत बनाम ज़िम्बाब्वे (IND vs ZIM) में कौनसी टीम जीत हासिल करेगी।

कौनसी टीम को मिलेगी जीत?

फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार आज ज़िम्बाब्वे के खिलाफ भारत को जीत हासिल होगी। यह भविष्यवाणी दोनों टीमों के जीत के संभावित प्रतिशत और अन्य सट्टा बाजार भाव पर आधारित है। मैच से पहले भारतीय टीम की जीत का संभावित प्रतिशत 93% है और ज़िम्बाब्वे का सिर्फ 7%। सट्टा बाजार के भाव के अनुसार भारत को इस मैच में 1.06 के भाव के साथ जीतने का दावेदार बताया गया है। वहीँ ज़िम्बाब्वे का भाव 9.80 है और इसके जीतने की संभावना काफी कम है। हालांकि कभी-कभी ऐसी भविष्यवाणियाँ गलत भी साबित हो सकती हैं।

ज़िम्बाब्वे के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग-11

ईशान किशन (विकेटकीपर-बल्‍लेबाज) अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चकवर्ती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

26 Feb 2026 01:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ZIM T20 World Cup: Phalodi Satta Bazar की भविष्यवाणी, आज यह टीम जीतेगी मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे ने भी पकड़ ली भारतीय बल्लेबाज़ों की कमजोरी! किया सीक्रेट प्लान तैयार! क्या होगा उलटफेर?

T20 World Cup 2026, India vs Zimbabwe
क्रिकेट

IND vs ZIM: 11 साल बाद किस्मत फिर दे रही संजू सैमसन को बड़ा मौका, टी20 वर्ल्ड कप में बन सकते हैं टीम इंडिया के हीरो

Sanju Samson batting position
क्रिकेट

ओपनिंग में 6.8 का एवरेज, पाकिस्तान -जिम्बाब्वे से भी खराब है यह आंकड़ा, क्या सैमसन बदलेंगे टीम की किस्मत?

IND vs NED Pitch Report
क्रिकेट

जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक की जगह संजू सैमसन लेंगे! पूर्व दिग्गज का बड़ा बयान

Virender Sehwag, Sanju Samson replace Abhishek Sharma, India vs Zimbabwe T20 World Cup, Playing XI
क्रिकेट

श्रीलंका के बाहर होते ही न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच फंसा सेमीफ़ाइनल का पेंच, पाक के पास बड़ा मौका, समझें ताजा समीकरण

T20 World Cup 2026 Pakistan Super 8 Scenario
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.