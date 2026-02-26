साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने टीम इंडिया का काम किया आसान! 60 रन पर ढेर कर दी वेस्टइंडीज की आधी टीम

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में ही शाई होप 16 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि उन्होंने धमाकेदार शुरुआत दी और दो छक्के व एक चौका लगाया। उनके आउट होने के बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सिमरन हेटमायर भी आउट हो गए, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज के लिए T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया था। उनकी पारी की बदौलत ही वेस्टइंडीज 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी, जो T20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था।