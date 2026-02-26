‘जिम्बाब्वे को हल्के में लेने की गलती न करे टीम इंडिया!’: अनिल कुंबले की आखिरी चेतावनी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की करारी हार के बाद टीम इंडिया मुश्किल में है। भारत का रन रेट गिरकर -3.800 हो गया है। अब सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दोनों को हराना ही होगा। कुंबले ने कहा कि भारत को अपनी आक्रामक शैली में खेलना होगा, लेकिन सावधानी के साथ।