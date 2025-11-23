अचानक मिली इस खिलाड़ी को वनडे टीम की कमान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (फोटो- IANS)
IND vs SA ODI Series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चोटिल शुभमन गिल की जगह केएल राहुल को वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। अनुभवी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब 9 महीने बाद भारतीय सरजमीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे।
स्टार विकेट-कीपर बल्लेबाज केएल राहुल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने आखिरी बार 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की बागडोर संभाली थी। उन्होंने भारत के लिए कुल 12 वनडे मैच में कप्तानी की है। इन मुकाबलों में भारत को 8 में जीत और 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा।
भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोटिल हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच के दौरान वे चोटिल हुए थे। जिसके बाद वे रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। उन्हें कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गर्दन की परेशानी की वजह से शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट से भी दूर रहना पड़ा। अब वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे रांची में 30 नवंबर को और दूसरा मैच रायपुर में 3 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा। वनडे सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1ः30 बजे से खेले जाएंगे।
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव,नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।
टेम्बा बावुमा (कप्तान) ओटनील बार्टमैन, कार्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जकी, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, रुबिन हरमन, मार्को यान्सन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, प्रनेलन सुब्रायन।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग