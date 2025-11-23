अचानक मिली इस खिलाड़ी को वनडे टीम की कमान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान

भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोटिल हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच के दौरान वे चोटिल हुए थे। जिसके बाद वे रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। उन्हें कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गर्दन की परेशानी की वजह से शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट से भी दूर रहना पड़ा। अब वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं।