Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अचानक मिली इस खिलाड़ी को वनडे टीम की कमान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान

IND vs SA ODI Series: रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब 9 महीने बाद भारतीय सरजमीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 23, 2025

ROhit Sharma and Virat Kohli

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (फोटो- IANS)

IND vs SA ODI Series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चोटिल शुभमन गिल की जगह केएल राहुल को वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। अनुभवी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब 9 महीने बाद भारतीय सरजमीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे।

स्टार विकेट-कीपर बल्लेबाज केएल राहुल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने आखिरी बार 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की बागडोर संभाली थी। उन्होंने भारत के लिए कुल 12 वनडे मैच में कप्तानी की है। इन मुकाबलों में भारत को 8 में जीत और 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा।

कोलकाता टेस्ट में शुभमन गिल हुए थे चोटिल

भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोटिल हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच के दौरान वे चोटिल हुए थे। जिसके बाद वे रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। उन्हें कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गर्दन की परेशानी की वजह से शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट से भी दूर रहना पड़ा। अब वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं।

भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे रांची में 30 नवंबर को और दूसरा मैच रायपुर में 3 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा। वनडे सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1ः30 बजे से खेले जाएंगे।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय वनडे टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव,नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका की वनडे टीम

टेम्बा बावुमा (कप्तान) ओटनील बार्टमैन, कार्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जकी, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, रुबिन हरमन, मार्को यान्सन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, प्रनेलन सुब्रायन।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

23 Nov 2025 06:30 pm

Published on:

23 Nov 2025 05:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अचानक मिली इस खिलाड़ी को वनडे टीम की कमान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

2 साल बाद अचानक चमकी इस बल्लेबाज की किस्मत, भारत की वनडे टीम में हुई एंट्री, शमी फिर बाहर

Ruturaj Gaikwad and Mohammad Shami
क्रिकेट

जयपुर के SMS स्टेडियम में नहीं खेले जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के मैच? IPL 2025 में हो गई थी ये घटना

Rajasthan Royals
क्रिकेट

धूम-धाम से हो रही थी तैयारी, अचानक टालनी पड़ी स्मृति मंधाना की शादी, खेल जगत में मची सनसनी

Smriti Madhana
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के टॉप 6 बल्लेबाज फिफ्टी भी नहीं लगा सके, लेकिन टेल एंडर्स ने टीम इंडिया की बढ़ा दी मुश्किलें

Team India
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल होंगे टीम के कप्तान? लौट सकते हैं ये खिलाड़ी

KL Rahul
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.