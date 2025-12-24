हैदराबाद के खिलाफ रिंकू सिंह-ध्रुव जुरेल ने मचाया गदर, जानें IPL ऑक्शन में सनसनी मचाने वाले प्रशांत वीर का हाल

325 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही और अभिरथ रेड्डी को कार्तिक त्यागी ने शून्य पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद तन्मय अग्रवाल और राहुल सिंह ने पारी संभाली और दोनों ने टीम को 100 के पार पहुंचाया। राहुल सिंह 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद राहुल बुद्धि क्रीज पर आए। हालांकि इसके बाद तन्मय अग्रवाल भी आउट हो गए और उन्होंने 53 रन की पारी खेली। इसके बाद राहुल बुद्धि और वरुण गॉड ने टीम को डेढ़ सौ के पार पहुंचाया। राहुल बुद्धि 47 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वरुण गॉड ने 45 रन बनाए। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और 43वें ओवर में ही हैदराबाद की टीम 240 रन पर ढेर हो गई।