हैदराबाद के खिलाफ रिंकू सिंह-ध्रुव जुरेल ने मचाया गदर, जानें IPL ऑक्शन में सनसनी मचाने वाले प्रशांत वीर का हाल

Uttar Pradesh vs Hyderabad Highlights: विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार यानी 24 दिसंबर को 16 मुकाबले खेले गए। इनमें से सिर्फ दो मुकाबलों का ही टीवी पर प्रसारण किया गया। इन्हीं में से एक मुकाबला उत्तर प्रदेश और हैदराबाद की टीम के बीच खेला गया। इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 324 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में हैदराबाद की टीम 43 ओवर में ही 240 रन पर ऑलआउट हो गई। इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने 84 रन से जीत हासिल की।
इस मैच में सबकी नजरें रिंकू सिंह, समीर रिजवी और ध्रुव जुरेल पर तो थीं ही, साथ ही प्रशांत वीर पर भी थीं, जिन्होंने आईपीएल ऑक्शन में रिकॉर्ड बोली हासिल की थी और सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे। उन्हें चेन्नई ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था।
इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश को तन्मय गोस्वामी और आर्यन जुयाल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 152 रनों की साझेदारी की। हैदराबाद को पहली सफलता 28वें ओवर में मिली, जब गोस्वामी 81 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 81 गेंदों का सामना किया, 10 चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद 35वें ओवर में आर्यन जुयाल भी आउट हो गए। उन्होंने 96 गेंदों में 80 रन की पारी खेली।
समीर रिजवी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और 8 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन साझेदारी की और दोनों ने मिलकर टीम को 280 के पार पहुंचा दिया। ध्रुव जुरेल 61 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 80 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिंकू सिंह ने 48 गेंदों में 67 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस मुकाबले में प्रशांत वीर को भी बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने 4 गेंदों में 7 रन बनाए।
325 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही और अभिरथ रेड्डी को कार्तिक त्यागी ने शून्य पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद तन्मय अग्रवाल और राहुल सिंह ने पारी संभाली और दोनों ने टीम को 100 के पार पहुंचाया। राहुल सिंह 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद राहुल बुद्धि क्रीज पर आए। हालांकि इसके बाद तन्मय अग्रवाल भी आउट हो गए और उन्होंने 53 रन की पारी खेली। इसके बाद राहुल बुद्धि और वरुण गॉड ने टीम को डेढ़ सौ के पार पहुंचाया। राहुल बुद्धि 47 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वरुण गॉड ने 45 रन बनाए। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और 43वें ओवर में ही हैदराबाद की टीम 240 रन पर ढेर हो गई।
इस दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से जीशान अंसारी ने 10 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। प्रशांत वीर ने 10 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट चटकाए। कार्तिक त्यागी ने 6 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि विप्रज निगम को भी 1 सफलता मिली। रिंकू सिंह ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 29 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।
