क्रिकेट

विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में विराट कोहली ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, सचिन के बाद किया ये कारनामा

Andhra vs Delhi: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बुधवार को विराट कोहली ने आंध्रा के खिलाफ शतक जड़ा और सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए।

2 min read
भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 24, 2025

Virat Kohli

विराट कोहली (फोटो- IANS)

Vijay Hazare Trophy 2025-26: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बुधवार को आंध्रा के खिलाफ शतक लगाया। इस पारी की बदौलत कोहली ने लिस्ट A क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली ने बुधवार को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड नंबर-1 में खेले गए मुकाबले में दिल्ली की ओर से खेलते हुए 101 गेंदों में 3 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 131 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर दिल्ली ने 38वें ओवर में ही 6 विकेट गंवाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

दुनिया के ऐसे 9वें खिलाड़ी बने

आंध्रा प्रदेश के खिलाफ जैसे ही विराट कोहली ने एक रन पूरा किया, वह लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय बन गए। 37 वर्षीय कोहली इस मुकाम को हासिल करने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग, श्रीलंका के कुमार संगकारा और वेस्टइंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स जैसे दिग्गजों ने यह उपलब्धि हासिल की थी।

कोहली इससे पहले 2010-11 सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी खेले थे, जहां उन्होंने दिल्ली की कप्तानी की थी। वह 2013-14 में एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी में भी खेले थे, लेकिन इस वापसी से पहले लगभग एक दशक तक विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लिया था। इस मुकाबले के दौरान कोहली ने प्रियांश आर्य के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रन जोड़े, जिसके बाद नितीश राणा के साथ तीसरे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी की।

प्रियांश 44 गेंदों में 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए, जबकि राणा ने 55 गेंदों में 11 बाउंड्री की मदद से 77 रन बनाए। दिल्ली ने महज 37.4 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की। विपक्षी टीम की ओर से हेमंत रेड्डी और सत्यनारायण राजू ने 2-2 विकेट हासिल किए। इससे पहले, टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आंध्रा की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए। टीम के लिए रिकी भुई ने 105 गेंदों में 122 रन की पारी खेली, जबकि शेख रशीद ने 31 रन जोड़े। दिल्ली की ओर से सिमरजीत सिंह ने सर्वाधिक 5 विकेट झटके, जबकि प्रिंस यादव को 3 सफलताएं मिलीं।

विराट कोहली ने जड़ा 58वां शतक, 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से खेल डाली इतनी बड़ी पारी
क्रिकेट
Virat Kohli

Updated on:

24 Dec 2025 05:11 pm

Published on:

24 Dec 2025 05:05 pm

