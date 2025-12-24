विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में विराट कोहली ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, सचिन के बाद किया ये कारनामा

प्रियांश 44 गेंदों में 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए, जबकि राणा ने 55 गेंदों में 11 बाउंड्री की मदद से 77 रन बनाए। दिल्ली ने महज 37.4 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की। विपक्षी टीम की ओर से हेमंत रेड्डी और सत्यनारायण राजू ने 2-2 विकेट हासिल किए। इससे पहले, टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आंध्रा की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए। टीम के लिए रिकी भुई ने 105 गेंदों में 122 रन की पारी खेली, जबकि शेख रशीद ने 31 रन जोड़े। दिल्ली की ओर से सिमरजीत सिंह ने सर्वाधिक 5 विकेट झटके, जबकि प्रिंस यादव को 3 सफलताएं मिलीं।