विराट कोहली ने जड़ा 58वां शतक, 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से खेल डाली इतनी बड़ी पारी

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज वाली फॉर्म विजय हजारे ट्रॉफी में भी बरकरार रखी है और VHT के पहले ही मुकाबले में शतक ठोक दिया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यह कारनामा किया। कोहली ने 83 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 101 गेंदों में 131 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस पारी में 14 चौके और 3 छक्के लगाए। कोहली के लिस्ट-ए करियर का यह 58वां शतक है। इसके अलावा उन्होंने 84 अर्धशतकीय पारियां भी खेली हैं और 16,000 से अधिक रन बनाए हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में उनका औसत लगभग 58 का रहा है।