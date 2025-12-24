24 दिसंबर 2025,

बुधवार

विराट कोहली ने जड़ा 58वां शतक, 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से खेल डाली इतनी बड़ी पारी

Virat Kohli Hundred: विजय हजारे ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ विराट कोहली ने 83 गेंदों में शतक ठोक दिया। यह उनके लिस्ट A करियर का 58वां शतक था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 24, 2025

Virat Kohli

भारत ने पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा (photo - EspnCricInfo)

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज वाली फॉर्म विजय हजारे ट्रॉफी में भी बरकरार रखी है और VHT के पहले ही मुकाबले में शतक ठोक दिया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यह कारनामा किया। कोहली ने 83 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 101 गेंदों में 131 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस पारी में 14 चौके और 3 छक्के लगाए। कोहली के लिस्ट-ए करियर का यह 58वां शतक है। इसके अलावा उन्होंने 84 अर्धशतकीय पारियां भी खेली हैं और 16,000 से अधिक रन बनाए हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में उनका औसत लगभग 58 का रहा है।

प्रियांश ने भी जड़ा अर्धशतक

बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जा रहे इस मुकाबले में आंध्र प्रदेश ने दिल्ली के सामने 299 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अर्पित राणा दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली ने प्रियांशु आर्या के साथ मोर्चा संभाला और दोनों ने मिलकर टीम को 100 के पार पहुंचाया। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। आर्या 44 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए, वहीं कोहली ने 83 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया।

इससे पहले विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी शानदार बल्लेबाजी की थी, जहां उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक लगाए थे। किंग कोहली ने उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए यहां भी फैंस का खूब मनोरंजन किया। उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके और 3 छक्के लगाए। कोहली 131 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली ने इस मुकाबले को 37वें ओवर में ही 6 विकेट गंवाकर जीत लिया।

इस मुकाबले में टॉस जीतकर दिल्ली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश के कप्तान नीतीश कुमार रेड्डी हैं और इस टीम में एस भरत और रिकी भुई जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं। हालांकि, एस भरत और अश्विन हेब्बार टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। इसके बाद शेख रशीद 56 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए।

रिकी भुई ने शतक जड़ा और 122 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नीतीश कुमार रेड्डी ने 21 गेंदों में 23 रन बनाए, हेमंत रेड्डी ने 22 गेंदों में 27 रन बनाए, जबकि सिंगुपुरम प्रसाद ने 17 गेंदों में 28 रन की पारी खेली। आंध्र प्रदेश ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए।

Updated on:

24 Dec 2025 04:47 pm

Published on:

24 Dec 2025 03:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली ने जड़ा 58वां शतक, 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से खेल डाली इतनी बड़ी पारी

