पहले दिन विजय हजारे ट्रॉफी में लगे 20 शतक और एक दोहरा शतक, जानें किन टीमों को मिली जीत

वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)
Vijay Hazare trophy 2025-26 Day 1 Result: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत शानदार रही। पहले ही दिन 21 शतक लगे, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल था। इसके अलावा कुल 19 मैच खेले गए, जिनमें से 16 मैच एलीट ग्रुप के थे और तीन मैच प्लेट ग्रुप के शामिल थे। एलीट ग्रुप में जहां मुंबई और दिल्ली जैसी बड़ी टीमों ने जीत हासिल की, वहीं प्लेट ग्रुप में बिहार ने रिकॉर्ड बनाते हुए लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 397 रन से हराया। इसके अलावा प्लेट ग्रुप में अरुणाचल प्रदेश बनाम नागालैंड और मणिपुर के मुकाबले भी खेले गए, जिनमें मेघालय, बिहार और मणिपुर ने जीत हासिल की।
एलीट ग्रुप के मुकाबलों की बात करें तो तमिलनाडु ने पुडुचेरी को 101 रन से हराया, गुजरात ने सर्विसेज को 8 विकेट से मात दी, दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को 4 विकेट से हराया, रेलवे ने हरियाणा को 6 विकेट से हराया, सौराष्ट्र ने ओडिशा को 5 विकेट से मात दी। इसके अलावा पंजाब ने महाराष्ट्र को 51 रन से हराया, गोवा ने छत्तीसगढ़ को 6 विकेट से हराया, हिमाचल प्रदेश ने उत्तराखंड को 95 रन से हराया और मुंबई ने सिक्किम को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी।
बंगाल ने विदर्भ को 3 विकेट से हराया, मध्य प्रदेश ने राजस्थान को 99 रन से शिकस्त दी और झारखंड ने कर्नाटक को हाई-स्कोरिंग मुकाबले में 5 विकेट से हराया। केरल ने त्रिपुरा को हराया, जम्मू-कश्मीर ने चंडीगढ़ को मात दी, बड़ौदा ने असम को हराया और उत्तर प्रदेश ने हैदराबाद को शिकस्त दी।
इस दौरान टॉप पांच बड़े स्कोर की बात करें तो एलीट ग्रुप में स्वास्तिक समल ने 212 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 155 रन, देवदत्त पडिक्कल ने 147 रन, ध्रुव शोरे ने 136 रन और समर गुर्जर ने 132 रन की पारी खेली। इसके अलावा विराट कोहली ने 131 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने भी शतकीय पारी खेली।
पहले ही दिन बिहार ने जहां रिकॉर्ड जीत हासिल की, वहीं उसके खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान सकीबुल गनी ने लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा, जिसे उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में पूरा किया। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा झारखंड के ईशान किशन ने भी 33 गेंदों में शतक ठोक दिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग