पहले दिन विजय हजारे ट्रॉफी में लगे 20 शतक और एक दोहरा शतक, जानें किन टीमों को मिली जीत

Vijay Hazare trophy 2025-26 Day 1 Result: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत शानदार रही। पहले ही दिन 21 शतक लगे, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल था। इसके अलावा कुल 19 मैच खेले गए, जिनमें से 16 मैच एलीट ग्रुप के थे और तीन मैच प्लेट ग्रुप के शामिल थे। एलीट ग्रुप में जहां मुंबई और दिल्ली जैसी बड़ी टीमों ने जीत हासिल की, वहीं प्लेट ग्रुप में बिहार ने रिकॉर्ड बनाते हुए लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 397 रन से हराया। इसके अलावा प्लेट ग्रुप में अरुणाचल प्रदेश बनाम नागालैंड और मणिपुर के मुकाबले भी खेले गए, जिनमें मेघालय, बिहार और मणिपुर ने जीत हासिल की।