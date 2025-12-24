ईशान किशन का तूफानी शतक नहीं आया काम, कर्नाटक ने हासिल किया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य

Record Chase in VHT History: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत दमदार रही है। पहले दिन कई रिकॉर्ड बने, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के शतकों ने इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक शुरुआत देने का काम किया। बुधवार को कर्नाटक ने झारखंड के खिलाफ लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास की दूसरी और विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास की पहली सबसे बड़ी रन चेज दर्ज की। लिस्ट A में सबसे बड़ी रन चेज का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम है, जिन्होंने साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रन का लक्ष्य हासिल किया था।