एक ओर दिखा रोहित का तूफान, दूसरी ओर SMS स्टेडियम का बुरा हाल, फैंस खड़े होकर मैच देखने को हुए मजबूर

सवाई मानसिंह स्टेडियम में खाली सीटों के बावजूद खड़े होकर मैच देखते दर्शक (फोटो- मधुर मिलन और थलज)
VHT, SMS Stadium Jaipur: जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का मुंबई बनाम सिक्किम का मुकाबला खेला गया। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह मुकाबला मुंबई की टीम ने एकतरफा अपने नाम किया और सिक्किम की टीम को 8 विकेट से मात दी। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले का कमाल दिखाया। रोहित ने 94 गेंदों पर 155 रन की तूफानी पारी खेली। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेला गया यह घरेलू मुकाबला काफी रोमांचक रहा लेकिन यहां की व्यवस्थाएं ठीक-ठाक ही कही जा सकती है। जहां फैंस के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं थी। क्या इन व्यवस्थाओं के साथ जयपुर अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर सकता है?
मैच के लाइव स्कोर को दिखाने के लिए लगा बड़ा स्कोरबोर्ड खाली पड़ा था, जिसमें मैच से संबंधित कोई स्कोर अपडेट नहीं किया जा रहा था। स्कोरबोर्ड के आर-पार पेड़-पौधों की पत्तियों को देखा जा सकता था। पवेलियन के पास एक छोटा सा स्कोरबोर्ड लगा था, जिसे दर्शकों के लिए देख पाना ही मुश्किल था।
इसके अलावा फ्री एंट्री होने के कारण फैन बड़ी संख्या में स्टेडियम में पहुंचे थे। इससे तीनों ओर की सीटें खचाखच भरी थीं। लेकिन एक ओर पवेलियन के पीछे के दोनों ओर की सारी सीटें खाली पड़ी थी, जहां पर फैंस को एंट्री नहीं दी जा रही थी। इसके चलते फैंस खड़े होकर मैच देखने को मजबूर हो गए। कुछ फैंस ने वहां जाने की कोशिश की लेकिन सिक्योरिटी द्वारा उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया। इसके पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
सीट न मिल पाने के कारण फैन स्टेडियम के एक ओर बनी छत पर चढ़कर मैच देखने के लिए मजबूर थे। नीचे खड़े फैंस को भी सिक्योरिटी द्वारा ऊपर भेजा जा रहा था। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी व्यवस्थाओं के बीच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी सौंपी जा सकती है?
चार सालों से यहां कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला गया है। अंतिम बार 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने यहां टी20 मैच खेेला था। यह अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भी इस स्टेडियम में 8 साल बाद हुआ। इससे पहले आखिरी बार साल 2013 में इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच खेला गया था। आईपीएल के 19वें संस्करण को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि राजस्थान के घरेलू मुकाबले भी यहां से गुवाहाटी शिफ्ट किए जा सकते हैं।
