एक ओर दिखा रोहित का तूफान, दूसरी ओर SMS स्टेडियम का बुरा हाल, फैंस खड़े होकर मैच देखने को हुए मजबूर

VHT, SMS Stadium Jaipur: जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का मुंबई बनाम सिक्किम का मुकाबला खेला गया। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह मुकाबला मुंबई की टीम ने एकतरफा अपने नाम किया और सिक्किम की टीम को 8 विकेट से मात दी। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले का कमाल दिखाया। रोहित ने 94 गेंदों पर 155 रन की तूफानी पारी खेली। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेला गया यह घरेलू मुकाबला काफी रोमांचक रहा लेकिन यहां की व्यवस्थाएं ठीक-ठाक ही कही जा सकती है। जहां फैंस के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं थी। क्या इन व्यवस्थाओं के साथ जयपुर अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर सकता है?