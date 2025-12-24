VHT 2025-26: जयपुर में आया रोहित शर्मा का तूफान, सिर्फ इतनी गेंदों में ठोक दिया शतक

जवाब में मुंबई की शुरुआत बेहद शानदार रही। अंगकृष रघुवंशी और रोहित शर्मा ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। अंगकृष 58 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रोहित शर्मा ने 62 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके लगाए। मुंबई को पहला झटका 141 के स्कोर पर लगा, जब 20 ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी को अंकुर मलिक ने आउट किया। खबर लिखे जाने तक रोहित शर्मा 109 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ सरफराज खान के भाई मुशीर खान क्रीज पर मौजूद थे।