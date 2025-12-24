VHT 2025-26: जयपुर में आया रोहित शर्मा का तूफान, सिर्फ इतनी गेंदों में ठोक दिया शतक

24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 24, 2025

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record

भारतीय सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Rohit Sharma Century in VHT 2025-26: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के एक मुकाबले में रोहित शर्मा ने 62 गेंदों में शतक ठोक दिया। इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 162 का रहा। रोहित शर्मा का यह लिस्ट A करियर का 37वां शतक है। उन्होंने 74 अर्धशतकीय पारी भी खेली है।

सिक्किम को मिली खराब शुरुआत

इस मुकाबले में सिक्किम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और दूसरी ही ओवर की दूसरी गेंद पर अमित राय 0 पर आउट हो गए। इसके बाद साईं सात्विक और कप्तान आशीष थापा ने मिलकर अच्छी साझेदारी की। हालांकि, सिक्किम का स्कोर जैसे ही 50 के पार पहुंचा, साईं सात्विक 34 रन बनाकर आउट हो गए।

थापा ने खेली 79 रन की पारी

इसके बाद आशीष थापा को क्रांति कुमार का साथ मिला और दोनों ने मिलकर टीम को 100 के पार पहुंचाया। आशीष थापा और क्रांति जम चुके थे और टीम को 30 ओवर में ही 150 के पार पहुंचा दिया। थापा 87 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुए, जबकि क्रांति ने 52 गेंदों में 34 रन की पारी खेली। इसके बाद गुरिंदर सिंह ने 17 रन और रॉबिन लिंबू ने 31 रन बनाए, जिससे सिक्किम 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 236 रन तक पहुंचने में सफल रहा।

जवाब में मुंबई की शुरुआत बेहद शानदार रही। अंगकृष रघुवंशी और रोहित शर्मा ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। अंगकृष 58 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रोहित शर्मा ने 62 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके लगाए। मुंबई को पहला झटका 141 के स्कोर पर लगा, जब 20 ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी को अंकुर मलिक ने आउट किया। खबर लिखे जाने तक रोहित शर्मा 109 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ सरफराज खान के भाई मुशीर खान क्रीज पर मौजूद थे।

रोहित ने दी मुशीर को डेब्यू कैप

मुकाबले की शुरुआत में रोहित शर्मा ने सरफराज खान के भाई मुशीर खान को डेब्यू कैप दी। 20 साल के इस क्रिकेटर ने इंडिया की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा वह पंजाब किंग्स के लिए एक मैच भी खेल चुके हैं। मुशीर के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्हें रोहित शर्मा जैसे बड़े क्रिकेटर से न सिर्फ डेब्यू कैप मिली, बल्कि इस मुकाबले में उनके साथ बल्लेबाजी करने का भी मौका मिला।

Updated on:

24 Dec 2025 03:09 pm

Published on:

24 Dec 2025 02:44 pm

VHT 2025-26: जयपुर में आया रोहित शर्मा का तूफान, सिर्फ इतनी गेंदों में ठोक दिया शतक

