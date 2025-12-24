24 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने फिर मचाया तहलका, बिहार को दिलाई लिस्ट A क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत

बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में अरुणाचल प्रदेश को 397 रन से हराकर इतिहास रच दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने 574 रन बनाए थे, जवाब में अरुणाचल प्रदेश की टीम 177 रन पर ढेर हो गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 24, 2025

Vaibhav Sooryavanshi and Sakibul gani

वैभव सूर्यवंशी और शकिबुल गनी (फोटो- VHT 2025-26)

Arunachal Pradesh vs Bihar Highlights: बुधवार को रांची में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के एक मुकाबले में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 397 रन से हरा दिया। यह लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 574 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन और कप्तान सकीबुल गनी ने 128 रनों की नाबाद पारी खेली। 575 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अरुणाचल प्रदेश की टीम 43वें ओवर में 177 रन पर ही ढेर हो गई। इस तरह बिहार ने लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली।

इस मुकाबले में बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में मंगल महरौर और वैभव सूर्यवंशी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने 14 ओवर में ही 150 रन जोड़ लिए। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर गरजा, जबकि मंगल महरौर उनका साथ देते नजर आए। मंगल 15वें ओवर में 43 गेंदों का सामना करने के बाद 33 रन बनाकर आउट हो गए।

सकीबुल गनी ने 32 गेंद में जड़ा शतक

इसके बाद पीयूष सिंह ने 66 गेंदों में 67 रन की पारी खेली, जबकि दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक ठोक दिया। सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में सैकड़ा पूरा किया। उन्होंने 84 गेंदों पर 16 चौके और 15 छक्कों की मदद से 190 रन की पारी खेली। इसके कुछ ही देर बाद कप्तान सकीबुल गनी ने 32 गेंदों में शतक ठोक दिया। इस तरह वह लिस्ट A इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज आयुष लोहारुका ने 56 गेंदों में 116 रन की पारी खेली। बिहार ने अपनी पारी में कुल 38 छक्के लगाए।

575 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अरुणाचल प्रदेश की शुरुआत मिली-जुली रही और पहले विकेट के लिए सलामी बल्लेबाजों ने 49 रन जोड़े। 11वें ओवर में पहला विकेट गिरने के बाद लगातार अंतराल में विकेट गिरते चले गए और पूरी टीम 177 रन पर ढेर हो गई।

