वैभव सूर्यवंशी ने फिर मचाया तहलका, बिहार को दिलाई लिस्ट A क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत

Arunachal Pradesh vs Bihar Highlights: बुधवार को रांची में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के एक मुकाबले में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 397 रन से हरा दिया। यह लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 574 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन और कप्तान सकीबुल गनी ने 128 रनों की नाबाद पारी खेली। 575 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अरुणाचल प्रदेश की टीम 43वें ओवर में 177 रन पर ही ढेर हो गई। इस तरह बिहार ने लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली।