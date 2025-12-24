Vaibhav Suryavanshi ने गेंदबाजों का किया बुरा हाल, कुछ मिनट और टिकते तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ बन जाते दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज

Vaibhav Suryavanshi miss fastest double century: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों पर लिस्ट ए शतक लगाया है, जो भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे तेज सेंचुरी है। वैभव ने विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी की एक आम सुबह को स्कोरकार्ड बदलने वाले इवेंट में बदल दिया। बिहार के इस सलामी बल्लेबाज ने रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में शतक के बाद भी अपनी तूफानी बल्‍लेबाजी जारी रखते हुए 84 गेंदों पर 16 चौकों और 15 छक्‍कों की मदद से 190 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अगर वह कुछ मिनट क्रीज पर और टिक जाते तो वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के नंबर-1 बल्‍लेबाज बन सकते थे।