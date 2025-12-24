Vaibhav Suryavanshi ने गेंदबाजों का किया बुरा हाल, कुछ मिनट और टिकते तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ बन जाते दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/Saabir_Saabu01)
Vaibhav Suryavanshi miss fastest double century: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों पर लिस्ट ए शतक लगाया है, जो भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे तेज सेंचुरी है। वैभव ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी की एक आम सुबह को स्कोरकार्ड बदलने वाले इवेंट में बदल दिया। बिहार के इस सलामी बल्लेबाज ने रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में शतक के बाद भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखते हुए 84 गेंदों पर 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अगर वह कुछ मिनट क्रीज पर और टिक जाते तो वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन सकते थे।
अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ फेल होने के कुछ ही दिनों बाद वैभव सूर्यवंशी ने जोरदार वापसी की है। उनका सिर्फ 36 गेंदों में शतक और बिहार के कप्तान सकीबुल गनी का शतक बनाना सिर्फ तेज नहीं है, यह असल में फॉर्मेट को बदलने वाला है। इसका मतलब है कि आप 50 ओवर की पारी खेलते हुए टी20 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, जिससे गेंदबाजों के पास अब छिपने की कोई जगह नहीं बचती।
लिस्ट ए में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अब बिहार के कप्तान एस गनी के नाम दर्ज हो गया है। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के 36 गेंदों पर शतक के कुछ देर बाद ही महज 32 गेंदों पर सेंचुरी बना 14 वर्षीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह अब लिस्ट ए किकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह के नाम दर्ज था, जिन्होंने पिछले सीजन में ही ये रिकॉर्ड बनाया था।
सूर्यवंशी ने इस मैच में सिर्फ 84 गेंदों में 190 रन बनाकर एक शानदार पारी खेली। उनकी बल्लेबाज़ी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने रन बनाते हुए 16 चौके और 15 छक्के लगाए। खास बात यह है कि वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज़ दोहरा शतक बनाने की राह पर थे।
अगर वह कुछ देर और क्रीज पर टिकते तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर चैड बोवेस के 103 गेंदों पर दोहरा शतक बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन जाते। इसके साथ ही वह विजय हजारे ट्रॉफी में नारायण जगदीसन के 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाए गए 114 गेंदों पर दोहरे शतक के रिकॉर्ड को भी तोड़ देते।
